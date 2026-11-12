Режиссер Гай Германика ответила хейтерам по поводу пластической операции на глаза

Подписчики режиссера Валерии Гай Германики заподозрили ее в проведении пластической операции на лице, причем некоторые раскритиковали результат. Постановщик не стала молчать и ответила хейтерам в своих соцсетях. Подробности – в материале Москвы 24.

"Своеобразно, конечно, получилось"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/germanicaislove_official

Режиссер Валерия Гай Германика опубликовала в своих соцсетях видео из картинной галереи, на котором предстала в массивных солнцезащитных очках. Некоторые подписчики разглядели через слегка затемненные линзы, что якобы у знаменитости изменился разрез глаз, и высказались об этом в комментариях. По их мнению, Валерия прибегла к пластической операции, которая "пошла не по плану".

"Что-то грандиозно пошло не так с пластическими операциями у девушки", "что у вас с глазами?", "еле узнала", "что и у кого вы сделали? Рассказывайте", – высказались пользователи под роликом.

Однако режиссер не стала терпеть нападки в соцсетях и записала видеообращение, в котором предстала уже без очков и продемонстрировала лицо.





Валерия Гай Германика кинорежиссер Люди, которые пишут гадости про мои глаза… Я достаточно разбираюсь в психологии, чтобы поставить вам диагноз. Но я достаточно интеллигентна, чтобы его не озвучивать. Если вам противно смотреть на человека после операции, можете отписаться.

Знаменитость подчеркнула, что у нее нет "ни желания, ни возможности сидеть дома 2–3 месяца", вероятно, имея ввиду период реабилитации после вмешательства. Гай Германика заявила, что "будет разгуливать не только по просторам интернета, но и по вечеринкам".

Новое видео спровоцировало еще более бурное обсуждение, где наряду с хейтерами высказались и поклонники Валерии, призвав ее не обращать внимание на негатив. Некоторые и вовсе предположили, что все это может быть просто розыгрышем от эпатажной знаменитости.

"Лера, вы серьезно, или у вас маска надета?", "это же ИИ, да? Не верю!", "своеобразно, конечно, получилось", "Валерия, вы уникальны и неповторимы! Не обращайте внимание! Недоброжелатели всегда будут", "видно, что прошло успешно, плюс срок для реабилитации, и станет все замечательно, учитывая, что на этом этапе уже вам это очень идет", "люди просто не до конца понимают, что такое реабилитация и сколько она длится", "реакции как в зоопарке. Вы что, ребята, в 15 веке что ли живете? Про пластику не слышали?" – разделились во мнениях подписчики.

Позже Валерия записала еще одно видео, добавив, что не злится на хейтеров, ведь они поднимают ей охваты. Режиссер отметила, что ее изменения на лице временные, ведь отек спадет, уйдут "заломы" на коже, "лицо станет очень красивым, свежим". При этом она призвала критикующих задуматься о том, что и они в этой жизни тоже временно.

"Кончится человек, и кончится его поток ***, – вот о чем надо задуматься. Ведь сделать красоту на лице – это 2 миллиона рублей. Деньги – это самый быстро восполняемый ресурс, а красота души бесценна. Уродство души исправляется гораздо тяжелее, для этого нужны нереальные ресурсы", – отметила Валерия.

"На своих условиях"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/germanicaislove_official

Фанаты не просто так заподозрили Валерию в розыгрыше, ведь режиссер известна своим эпатажным поведением. В частности, в сентябре она шокировала публику своим образом на День знаний. Знаменитость опубликовала в личном блоге фотографии с мероприятия, где присутствовала в белом школьном фартуке, с собакой и бокалом.

"Пошла в школу на своих условиях. Со своими детьми, собакой и шампанским", – подписала снимки режиссер.

Позже Гай Германика пояснила подписчикам, что это "гуманная анестезия для мягкого вхождения в учебный год".

В середине сентября режиссер выложила в своих соцсетях видео подготовки к одной из сцен для нового проекта: в ролике участники съемочной группы покрывали змею черной краской. Публикация вызвала недоумение у пользователей Сети, которые даже обвинили Валерию в жестоком обращении с животными, выразив мнение, что подобные эксперименты над живыми существами недопустимы в эпоху нейросетей и спецэффектов. Вскоре ролик был удален, а Гай Германика прокомментировала ситуацию изданию "Подъем".





Валерия Гай Германика кинорежиссер С ума сошли, какие живодеры! У меня на съемках очень любят животных, и все животные со своими хозяевами. Я занимаюсь с животными с 8 лет. Зоошиза. Людям скучно, надо о чем-то говорить.

В апреле 42-летняя режиссер позволила себе довольно смелый наряд на открытии 48-го Московского международного кинофестиваля. Гай Германика появилась на красной дорожке в "голом" черном платье с кожаными рукавами: грудь скрывали лишь две круглые вставки. Образ завершил венок в прическе, ажурные колготки в тон, а также яркий макияж с черными губами.

Режиссер без образования

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/germanicaislove_official

Валерия родилась в Москве в 1984-м. По данным СМИ, у нее нет высшего режиссерского образования: Гай Германика окончила полугодовые курсы. Поначалу она пробовала себя в документальном кино, в 2008-м дебютировала в игровом, сняв драму "Все умрут, а я останусь".

В 2010-м ее сериал "Школа" был показан на одном из федеральных телеканалов и вызвал бурное обсуждение в обществе. В частности, некоторые чиновники и зрители обвиняли создателей в однобокости и концентрации исключительно на негативных сторонах школьной жизни. В свою очередь, кинокритики отмечали "достоверность" сериала и художественную ценность.

Параллельно с режиссурой Валерия развивалась в качестве телеведущей. Она удостоена престижных кинонаград как за игровые, так и за документальные фильмы.

Гай Германика в разводе, у нее есть трое детей от разных отношений, старшая дочь Октавия уже стала мамой.