Юмориста Александра Морозова раскритиковали в Сети из-за пластической операции

Юморист Александр Морозов сделал пластическую операцию и нарвался на шквал хейта в Сети. Что случилось с лицом знаменитости и как на это отреагировали подписчики, расскажет Москва 24.
"Только по голосу узнала"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/morozov_artist
53-летний комик Александр Морозов сделал комплексную подтяжку лица и убрал носогубные складки 20 августа. Перед операцией он вышел на связь с подписчиками и заявил, что не первый раз ложится в эту клинику, поэтому абсолютно не переживает за результат.
Следующее видео Морозов записал уже после операции. На лице был заметен сильный отек. Сам комик поиронизировал над собственным внешним видом и заявил, что ему нельзя смеяться, но он едва держится.
При этом он заверил фолловеров, что у него все хорошо, скоро он "будет красивый", и подписчики в него влюбятся. Однако пользователи Сети неоднозначно отреагировали на преображение юмориста: одни поддержали его, другие не удержались от шуток, а третьи вообще раскритиковали.
"Отеки сойдут, и будет все супер", "терпите, красавчиком будете", "вы прекрасны во всех смыслах", "браво! Артист во всем: все ржут, а тебе нельзя", "пока Саша – это Олег Монгол (треш-блогер, публикующий контент с маргинальным образом жизни. – Прим. ред.)", "Саня, главное – губы не коли, а остальное норм", "я только по голосу узнала", "Александр, ну зачем увлеклись. Вы и так были хороши", "ушла личность", "совсем другой человек. Не знаю, радоваться за вас или... Дело ваше", "вы потеряли свою индивидуальность", "каждый сходит с ума по-своему", "конец карьере актера", – высказались подписчики.
"Излейте из себя все, очиститесь"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/morozov_artist
Александр также записал видео для тех, кто посчитал своим долгом высказаться по поводу его изменившейся внешности. Он отметил, что спокойно относится к любым высказываниям подписчиков, в том числе негативным. Комик также добавил, что у него даже добавилось фолловеров.
При этом Морозов не стал лукавить: он "в какой-то мере подсел" на пластику, потому что это не первая операция, но также напомнил хейтерам, что ранее он весил около 150 килограммов и резко сбросил 70 из них благодаря бариатрической операции.
Артист добавил, что достиг результата, к которому стремился. Кроме того, Морозов подчеркнул, что окончательный итог преобразований можно будет увидеть и оценить лишь через 4 месяца после операции.
Впоследствии Александр записал еще не одно видео. Юморист иронизировал над собой, а также добавил, что не будет отвечать всем хейтерам персонально, особенно тем, кто "пишет в личку гадости".
"Если вы сами внутренне некрасивы, то можете некрасивые вещи писать мне, излейте из себя все, очиститесь", – рекомендовал хейтерам Морозов.
Ту самую бариатрическую операцию, которая помогла сбросить 70–80 килограммов, комик сделал в 2019-м. Впоследствии Александр перенес хирургическое вмешательство, чтобы избавиться от лишней кожи.
Кроме того, комик поменял зубы, о чем рассказал в программе "Ты не поверишь!" в июне 2025-го. Это обошлось ему в 2–3 миллиона рублей. Морозов также решился на пересадку волос и показал результат подписчикам в июне 2026-го.
Артист эстрады
Александр Морозов родился в Куйбышеве (ныне – Самара) в 1973-м. После школы он окончил училище по специальности "монтажник наружных трубопроводов, электросварщик ручной сварки" с красным дипломом, а затем поступил на режиссерский факультет Самарского государственного института искусств и культуры. Вместе с одногруппниками основал театральный коллектив, но после первых побед на конкурсах и переезда в столицу труппа распалась.
Морозов становился триумфатором различных шоу талантов и конкурсов артистов эстрады. Широкой публике он стал известен благодаря участию в юмористических телепередачах "Кривое зеркало", "Смехопанорама", "Петросян Шоу". Впоследствии был телеведущим, преподавателем, работал в Театре клоунады Терезы Дуровой.
По данным СМИ, у юмориста нет детей, он был официально женат один раз в молодости на актрисе самарского театра по имени Нонна. У Морозова также было несколько романов, в том числе продолжительных. Особое внимание к его личной жизни приковано в последние годы: после преображения у него были отношения с дамами на 23 и 33 года младше него.
В 2025 году Морозов признался в интервью психиатру Василию Шурову, что у него длительное время были проблемы с запрещенными веществами. По словам юмориста, сумма его трат на зависимость была сопоставима со стоимостью нескольких квартир в центре Москвы.