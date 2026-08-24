Юмориста Александра Морозова раскритиковали в Сети из-за пластической операции

Юморист Александр Морозов сделал пластическую операцию и нарвался на шквал хейта в Сети. Что случилось с лицом знаменитости и как на это отреагировали подписчики, расскажет Москва 24.

"Только по голосу узнала"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/morozov_artist

53-летний комик Александр Морозов сделал комплексную подтяжку лица и убрал носогубные складки 20 августа. Перед операцией он вышел на связь с подписчиками и заявил, что не первый раз ложится в эту клинику, поэтому абсолютно не переживает за результат.

Следующее видео Морозов записал уже после операции. На лице был заметен сильный отек. Сам комик поиронизировал над собственным внешним видом и заявил, что ему нельзя смеяться, но он едва держится.





Александр Морозов артист эстрады, актер Капец, у меня сила воли! Когда очень смешно – не засмеяться, когда очень больно – не заплакать.

При этом он заверил фолловеров, что у него все хорошо, скоро он "будет красивый", и подписчики в него влюбятся. Однако пользователи Сети неоднозначно отреагировали на преображение юмориста: одни поддержали его, другие не удержались от шуток, а третьи вообще раскритиковали.

"Отеки сойдут, и будет все супер", "терпите, красавчиком будете", "вы прекрасны во всех смыслах", "браво! Артист во всем: все ржут, а тебе нельзя", "пока Саша – это Олег Монгол (треш-блогер, публикующий контент с маргинальным образом жизни. – Прим. ред.)", "Саня, главное – губы не коли, а остальное норм", "я только по голосу узнала", "Александр, ну зачем увлеклись. Вы и так были хороши", "ушла личность", "совсем другой человек. Не знаю, радоваться за вас или... Дело ваше", "вы потеряли свою индивидуальность", "каждый сходит с ума по-своему", "конец карьере актера", – высказались подписчики.

"Излейте из себя все, очиститесь"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/morozov_artist

Александр также записал видео для тех, кто посчитал своим долгом высказаться по поводу его изменившейся внешности. Он отметил, что спокойно относится к любым высказываниям подписчиков, в том числе негативным. Комик также добавил, что у него даже добавилось фолловеров.

При этом Морозов не стал лукавить: он "в какой-то мере подсел" на пластику, потому что это не первая операция, но также напомнил хейтерам, что ранее он весил около 150 килограммов и резко сбросил 70 из них благодаря бариатрической операции.





Александр Морозов артист эстрады, актер Естественно, это все обвисло. А это не сразу же все убирается, постепенно, поэтапно, это большой, длинный путь. Сейчас то, что мне сделали: убрали носогубные складки, скорректировали шею – это, надеюсь, была последняя уже... а кто его знает! Совершенству нет предела.

Артист добавил, что достиг результата, к которому стремился. Кроме того, Морозов подчеркнул, что окончательный итог преобразований можно будет увидеть и оценить лишь через 4 месяца после операции.

Впоследствии Александр записал еще не одно видео. Юморист иронизировал над собой, а также добавил, что не будет отвечать всем хейтерам персонально, особенно тем, кто "пишет в личку гадости".

"Если вы сами внутренне некрасивы, то можете некрасивые вещи писать мне, излейте из себя все, очиститесь", – рекомендовал хейтерам Морозов.

Ту самую бариатрическую операцию, которая помогла сбросить 70–80 килограммов, комик сделал в 2019-м. Впоследствии Александр перенес хирургическое вмешательство, чтобы избавиться от лишней кожи.





Александр Морозов артист эстрады, актер Это была не только абдоминопластика, то есть отрезание так называемого "фартука", или лишней кожи, лоскута.

Кроме того, комик поменял зубы, о чем рассказал в программе "Ты не поверишь!" в июне 2025-го. Это обошлось ему в 2–3 миллиона рублей. Морозов также решился на пересадку волос и показал результат подписчикам в июне 2026-го.

Артист эстрады

Фото: ТАСС/Юрий Самолыго

Александр Морозов родился в Куйбышеве (ныне – Самара) в 1973-м. После школы он окончил училище по специальности "монтажник наружных трубопроводов, электросварщик ручной сварки" с красным дипломом, а затем поступил на режиссерский факультет Самарского государственного института искусств и культуры. Вместе с одногруппниками основал театральный коллектив, но после первых побед на конкурсах и переезда в столицу труппа распалась.

Морозов становился триумфатором различных шоу талантов и конкурсов артистов эстрады. Широкой публике он стал известен благодаря участию в юмористических телепередачах "Кривое зеркало", "Смехопанорама", "Петросян Шоу". Впоследствии был телеведущим, преподавателем, работал в Театре клоунады Терезы Дуровой.

По данным СМИ, у юмориста нет детей, он был официально женат один раз в молодости на актрисе самарского театра по имени Нонна. У Морозова также было несколько романов, в том числе продолжительных. Особое внимание к его личной жизни приковано в последние годы: после преображения у него были отношения с дамами на 23 и 33 года младше него.

В 2025 году Морозов признался в интервью психиатру Василию Шурову, что у него длительное время были проблемы с запрещенными веществами. По словам юмориста, сумма его трат на зависимость была сопоставима со стоимостью нескольких квартир в центре Москвы.