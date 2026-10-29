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29 октября, 13:20

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Пользователи Сети не узнали Дженнифер Лоуренс на свежих фотографиях

"Арестуйте ее хирурга!" Пользователи Сети не узнали Дженнифер Лоуренс на свежих фото

Поклонники не узнали звезду Голливуда Дженнифер Лоуренс на новых фотографиях – она снялась для издания The Cut. Фанаты решили, что актриса сделала пластическую операцию на лице, причем не самую удачную. Подробности – в материале Москвы 24.

"Это еще кто?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/jessicadefino_; jlaw

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс дала большое интервью изданию The Cut и снялась для него в нескольких образах. Фотографии быстро разлетелись в Сети, и поклонники сразу обратили внимание на лицо знаменитости: многие заподозрили, что она сделала блефаропластику. Причем, по мнению критиков, актрисе слишком сильно убрали "фирменное" нависшее веко, в итоге якобы пропала изюминка и внешность стала однотипной, а взгляд – безжизненным.

"На себя не похожа", "это еще кто, черт возьми, такая?", "такой пустой и безжизненный взгляд", "неузнаваема... Она что-то сделала со своими глазами", "я одна вообще не узнала ее?", "о, класс, теперь у нее вечно удивленное лицо", "все звезды превращаются в одного и того же человека – никакой индивидуальности", "немедленно арестуйте ее пластического хирурга! Как можно было так изуродовать красивую женщину?", "эти фотографии выглядят как ИИ", "ее лицо было таким красивым до этого", – негодуют пользователи.

При этом сама актриса еще публично не призналась, что прошла через пластику на лице. В октябре 2025-го в интервью The New Yorker Лоуренс только отметила, что делает инъекции ботокса, однако высказалась против филлеров. По ее мнению, их действие негативно влияет на мимику.

"Я хочу быть сексуальной мамочкой"

Фото: youtube.com/callherdaddy

В свежем интервью The Cut 36-летняя актриса не стала скрывать, что все же прибегла к помощи пластических хирургов, но ради коррекции формы груди: она сделала подтяжку и увеличение после рождения второго ребенка в марте 2025-го. Лоуренс отметила, что решение далось ей легко, потому что она видела необходимость в проведении операции, чтобы быть в хорошей форме для съемок, в том числе без одежды.

"После первых родов все более-менее вернулось в норму. Но после второго ребенка не вернулось вообще ничего. На операцию я решилась быстро, ведь весной мне предстоят съемки, где по сценарию нужно полностью раздеться", – раскрыла Дженнифер.

Однако работа стала не единственной мотивацией, подтолкнувшей актрису на хирургическое вмешательство.

Я хочу быть сексуальной мамочкой. Когда я привожу детей в школу, то хочу выглядеть как женщина, у которой все под полным контролем – даже если я только что проснулась и это совсем не так.
Дженнифер Лоуренс
актриса

Актриса также поделилась, что в будущем планирует сделать подтяжку лица.

В интервью Vogue в начале сентября Лоуренс также призналась, что размышляла об удалении комков Биша, но пока решила отказаться от этой затеи, потому что это слишком сильно изменит ее лицо.

"Оскар" в 22 года

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Дженнифер Лоуренс родилась в США в 1990-м. Будучи подростком, она снималась в эпизодических ролях в сериалах. В 20 лет Дженнифер сыграла нищего подростка Ри Долли в независимой драме "Зимняя кость" – роль принесла ей первую номинацию на "Оскар" за лучшую женскую роль.

Мировая известность пришла к Дженнифер благодаря съемкам во франшизах "Люди Икс" и "Голодные игры", а роль в комедийной драме "Мой парень – псих", где она снялась вместе с Брэдли Купером, принесла ей "Оскар" за лучшую женскую роль. Этой престижной награды Дженнифер удостоилась в 22 года.

На ее счету также премия BAFTA и три статуэтки "Золотой глобус". В целом фильмография Лоуренс насчитывает более 50 работ. 2 года подряд – в 2015-м и 2016-м – Дженнифер возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире по версии Forbes.

Лоуренс замужем за искусствоведом и арт-агентом Куком Марони с 2019-го. Супруги воспитывают двоих сыновей – 4-летнего Сая и годовалого Луи.

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