Пользователи Сети не узнали Дженнифер Лоуренс на свежих фотографиях

Поклонники не узнали звезду Голливуда Дженнифер Лоуренс на новых фотографиях – она снялась для издания The Cut. Фанаты решили, что актриса сделала пластическую операцию на лице, причем не самую удачную. Подробности – в материале Москвы 24.

"Это еще кто?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/jessicadefino_; jlaw

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс дала большое интервью изданию The Cut и снялась для него в нескольких образах. Фотографии быстро разлетелись в Сети, и поклонники сразу обратили внимание на лицо знаменитости: многие заподозрили, что она сделала блефаропластику. Причем, по мнению критиков, актрисе слишком сильно убрали "фирменное" нависшее веко, в итоге якобы пропала изюминка и внешность стала однотипной, а взгляд – безжизненным.

"На себя не похожа", "это еще кто, черт возьми, такая?", "такой пустой и безжизненный взгляд", "неузнаваема... Она что-то сделала со своими глазами", "я одна вообще не узнала ее?", "о, класс, теперь у нее вечно удивленное лицо", "все звезды превращаются в одного и того же человека – никакой индивидуальности", "немедленно арестуйте ее пластического хирурга! Как можно было так изуродовать красивую женщину?", "эти фотографии выглядят как ИИ", "ее лицо было таким красивым до этого", – негодуют пользователи.

При этом сама актриса еще публично не призналась, что прошла через пластику на лице. В октябре 2025-го в интервью The New Yorker Лоуренс только отметила, что делает инъекции ботокса, однако высказалась против филлеров. По ее мнению, их действие негативно влияет на мимику.

"Я хочу быть сексуальной мамочкой"

В свежем интервью The Cut 36-летняя актриса не стала скрывать, что все же прибегла к помощи пластических хирургов, но ради коррекции формы груди: она сделала подтяжку и увеличение после рождения второго ребенка в марте 2025-го. Лоуренс отметила, что решение далось ей легко, потому что она видела необходимость в проведении операции, чтобы быть в хорошей форме для съемок, в том числе без одежды.

"После первых родов все более-менее вернулось в норму. Но после второго ребенка не вернулось вообще ничего. На операцию я решилась быстро, ведь весной мне предстоят съемки, где по сценарию нужно полностью раздеться", – раскрыла Дженнифер.

Однако работа стала не единственной мотивацией, подтолкнувшей актрису на хирургическое вмешательство.





Дженнифер Лоуренс актриса Я хочу быть сексуальной мамочкой. Когда я привожу детей в школу, то хочу выглядеть как женщина, у которой все под полным контролем – даже если я только что проснулась и это совсем не так.

Актриса также поделилась, что в будущем планирует сделать подтяжку лица.

В интервью Vogue в начале сентября Лоуренс также призналась, что размышляла об удалении комков Биша, но пока решила отказаться от этой затеи, потому что это слишком сильно изменит ее лицо.

"Оскар" в 22 года

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Дженнифер Лоуренс родилась в США в 1990-м. Будучи подростком, она снималась в эпизодических ролях в сериалах. В 20 лет Дженнифер сыграла нищего подростка Ри Долли в независимой драме "Зимняя кость" – роль принесла ей первую номинацию на "Оскар" за лучшую женскую роль.

Мировая известность пришла к Дженнифер благодаря съемкам во франшизах "Люди Икс" и "Голодные игры", а роль в комедийной драме "Мой парень – псих", где она снялась вместе с Брэдли Купером, принесла ей "Оскар" за лучшую женскую роль. Этой престижной награды Дженнифер удостоилась в 22 года.

На ее счету также премия BAFTA и три статуэтки "Золотой глобус". В целом фильмография Лоуренс насчитывает более 50 работ. 2 года подряд – в 2015-м и 2016-м – Дженнифер возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире по версии Forbes.

Лоуренс замужем за искусствоведом и арт-агентом Куком Марони с 2019-го. Супруги воспитывают двоих сыновей – 4-летнего Сая и годовалого Луи.