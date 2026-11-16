История с ДТП с участием певца Александра Буйнова получила судебное продолжение. Пострадавшая пенсионерка Алла Смирнова подала против артиста иск и требует 3 миллиона рублей компенсации за вред здоровью.

Женщина утверждает, что после аварии ей обещали оплатить лечение, однако деньги так и не поступили. Представители певца настаивают, что предлагали помощь, но пострадавшая от нее отказалась.

ДТП произошло в феврале 2025 года в Подмосковье. По словам Смирновой, после аварии она провела на больничном более пяти месяцев, а последствия травм до сих пор ограничивают ее физические возможности.

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