В Мытищах потушили крупный пожар в ангаре. Он вспыхнул поздно ночью 14 ноября и распространился на площади почти 3 000 квадратных метров.

Для ликвидации к работам привлекли 44 человека и 15 единиц специальной техники. Данные по пострадавшим не потупали. Причина пожара устанавливается.

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