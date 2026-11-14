14 ноября, 09:15Происшествия
В Мытищах потушили крупный пожар в ангаре
В Мытищах потушили крупный пожар в ангаре. Он вспыхнул поздно ночью 14 ноября и распространился на площади почти 3 000 квадратных метров.
Для ликвидации к работам привлекли 44 человека и 15 единиц специальной техники. Данные по пострадавшим не потупали. Причина пожара устанавливается.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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