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14 ноября, 13:00

Происшествия

"Московский детектив": короли "Плешки"

"Московский детектив": короли "Плешки"

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В 1959 году в обычном московском дворике на детской площадке играют дети, а на скамейках сидят переодетые сотрудники КГБ, изображающие родителей. О том, что здесь разворачивается спецоперация по поимке главного валютчика страны по кличке Косой, обыватели не знают. Уже больше года оперативники охотятся за ним.

На какой слабости КГБ удалось подловить спекулянта? Как арабское золото попало в залы Кремля? Какую роль в этом деле сыграл Никита Хрущев?

Об этом – в программе "Московский детектив".

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