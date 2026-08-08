В Шереметьево две пассажирки выбежали на взлетную полосу, пытаясь догнать самолет

В аэропорту Шереметьево разбираются с инцидентом с участием двух пассажирок. Девушки, опоздавшие на рейс, выбежали на взлетную полосу с чемоданами и попытались догнать самолет. Сотрудники аэропорта оперативно остановили нарушительниц.

Пассажирок задержали и передали сотрудникам ФСБ. В пресс‑службе авиагавани заверили, что угрозы безопасности пассажиров и выполнения полетов в результате инцидента не возникло.

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