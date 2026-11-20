Зрители пожаловались в соцсетях на сломанную осветительную технику после концерта Pharaoh. По словам поклонников рэпера, свет сильно подпортил впечатления от шоу. Ранее подобные претензии от поклонников звучали в адрес группы "Руки Вверх!", а также певца Сергея Лазарева. Подробности – в материале Москвы 24.

Pharaon

Фото: threads.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/yonasgram; merriaannn

Шоу рэпера Pharaoh в Москве 18 ноября доставило неудобства некоторым зрителям. В Сети распространились видео, на которых зал во время выступления освещают слишком яркие и чересчур частые вспышки стробоскопов. В подписях к ролику некоторые назвали подобные спецэффекты "актом эпилепсии". На других роликах отчетливо слышно, как люди в зале скандируют: "Выключи".

Оказалось, что всему виной сломанная техника. Пока специалисты пытались ее починить, рэпер развлекал зрителей: лежал на сцене, философствовал и признавался аудитории в любви. Он также предложил публике представить, что это просто "дождь".

"Словить эпилепсию на концерте Pharaoh от невыключающихся софитов", "твой первый концерт Pharaoh оказался для кого-то эпилепсией", "Москва, как вам концерт? Как вспышки?" – подписали видео с концерта зрители.

По данным телеграм-канала SHOT, у некоторых пришедших на концерт фанатов начались проблемы со здоровьем из-за сломанного света. Зрители пожаловались на сильную мигрень и даже временную потерю зрения. Кто-то не выдержал и ушел с выступления. Несколько человек потеряли сознание, а одну из девушек пришлось приводить в чувство прямо в толпе.

Когда свет починили, фанатов ждал еще один незапланированный "сюрприз" – перед зрителями загорелась огненная пушка, которую, к счастью, удалось быстро потушить. Тем не менее часть фанатов осталась недовольна шоу, билеты на которое, по данным СМИ, стоили от 2 до 25 тысяч рублей. Причем у комментаторов в соцсетях возникли вопросы не только к техническим неполадкам со светом: некоторых также не устроил звук и "общее настроение" концерта. Однако нашлись и те, кому все понравилось.

"Свет, звук плохие, вайб депрессивный, рада только тому, что не купила билеты в фан-зону за большие деньги", "была очень разочарована его концертом. Если бы я знала, потратила деньги на другие вещи. Отдать 15 тысяч и получить вот это...", "да просто драйва не хватило, не лирики все ждали", "все было отлично!", "был на концерте, и все было шикарно", "в фан-зоне все было идеально", – высказались пользователи.

Сергей Лазарев

Фото: телеграм-канал Mash

Сергей Лазарев тоже столкнулся с похожими претензиями после концерта в Санкт-Петербурге в октябре 2026 года. Некоторые зрители пожаловались на красные прожекторы. Телеграм-канал Mash сообщил, что зритель по имени Андрей пришел на выступление с супругой, потратив на билеты 22 тысячи рублей.

При этом на протяжении всего шоу ему, жене, а также людям рядом мешало концертное освещение. Мужчина попытался решить вопрос через администратора площадки, однако безрезультатно.

К концу выступления Андрей и вовсе почувствовал себя нехорошо: он обратился к дежурному медику с жалобами на "зайчики" в глазах – оптические следы, которые могут сохраняться после воздействия яркого света, затуманенное зрение, рябь и легкое головокружение. Он также был намерен вернуть деньги за билеты.

"Руки Вверх!"

Фото: телеграм-канал Mash

Неприятная ситуация произошла и на концерте группы "Руки Вверх!" в Ростове-на-Дону в конце сентября. Во время выступления зрителей ждало эффектное световое шоу, однако, по данным телеграм-канала Mash, лазеры буквально выжгли камеры на телефонах некоторых зрителей.

Девушка Анна рассказала, что пришла на выступление вместе с тремя друзьями, в итоге у всех "накрылись" камеры на смартфонах. Зрительница отметила, что другие посетители тоже жаловались на подобные поломки.

Директор группы Роберт Погосян в разговоре с "РИА Новости" признал, что лазеры действительно могут негативно сказаться на смартфонах, однако отметил, что подобное световое оборудование "Руки Вверх!" используют на концертах более 10 лет. Погосян добавил, что постарается урегулировать вопрос с пострадавшими.

"Конечно же, мы с девочкой, у которой телефон поврежден, решим все вопросы... Естественно, будем связываться с пострадавшими и выяснять все обстоятельства и, конечно же, поможем, не оставим в беде", – сказал директор группы "Руки Вверх!".

Представитель коллектива также подчеркнул, что перед началом шоу на экране несколько раз появляется предупреждение, что во время концерта будут использованы лазеры и не стоит направлять камеру телефона прямо на их лучи.