Блогер Яна Лукьянова обвинила актрису Оксану Акиньшину в неподобающем отношении к массовке, в том числе к детям, во время съемок. Подробности – в материале Москвы 24.

"Вы не в цирк пришли"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/allig_ator3371

Актриса Оксана Акиньшина оказалась в центре скандала. Блогер Яна Лукьянова выложила в своих соцсетях несколько роликов, в которых рассказала о том, как ей довелось побывать на съемочной площадке вместе с Акиньшиной.

"Оксана Акиньшина орет на съемках, толкает чужих детей, не уважает актеров массовых сцен и эпизодников", – подписала видео Яна.

Лукьянова рассказала, что речь идет о съемках проекта, где задействован и супруг Оксаны, Данила Козловский. По словам Яны, актер ведет себя "адекватно, прилично". А вот Акиньшину блогер назвала "истеричной".

"Какое там вообще уважение к актерам массовых сцен? Она закатывала даже истерику второму режиссеру из-за того, что кто-то там снимал даже не ее, а съемочную площадку", – заявила Лукьянова.

Она также опубликовала короткий фрагмент, в котором Оксана обратилась к кому-то и попросила перестать снимать. В комментариях мнения разделились: одни раскритиковали актрису, другие отметили, что видео слишком короткое и непонятно, какие события предшествовали реакции Акиньшиной. Третьи и вовсе обратили внимание, что на кадрах не слышно, что знаменитость "негодует и орет на всех", как было заявлено в подписи к видео.

"И что тут такого?", "в чем выражается неуважение?", "покажите, если есть видео. На данном куске она как раз-таки права. Вы не в цирк пришли и не на бесплатное шоу", "выложите видео полностью, если оно существует в природе", "была с ней на съемке, и то, что здесь показано, вершина айсберга, ведет она себя очень вызывающе и агрессивно", "люблю фильмы с ее участием, а как себя ведет – не мое дело", "работала с ней на площадке. Она прекрасная актриса и нормальный, адекватный человек. Не придумывайте ерунду. По делу все мы кричим", "орет и негодует? Автор точно понимает значение этих слов? Или лишь бы погромче заголовок состряпать?", "тут я вижу нарушение ее границ, кому приятно было бы это тыканье в лицо телефоном на работе?", "вполне адекватное поведение человека, которого снимают исподтишка", – написали пользователи.

Однако Яна ответила некоторым комментаторам, что это лишь начало видео, ведь впоследствии Оксана якобы "потребовала его удаления". По словам Лукьяновой, на последующих кадрах был "самый сок".

"Как зверушка в зоопарке"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/allig_ator3371; кадр из сериала "Контейнер"; режиссеры – Максим Свешников, Алексей Ляпичев; производство – Онлайн-кинотеатр START

В комментариях под видео за коллегу заступилась актриса Катерина Шпица. Она отметила, что не знает, что осталось за кадром выложенного видео, однако предположила, что Оксана небезосновательно попросила кого-то не снимать.

"Тут Оксана сказала: "Перестаньте снимать". Прослушайте в замедленном темпе и с хорошей громкостью. Наверняка, там, в углу, куда направлена ее реплика, стоит человек, который без разрешения снимает процесс. Тот, кто снял данный кадр, стоял со спины, его не заметили. Иначе бы и ему сказали то же самое", – высказалась Катерина.

Шпица также добавила, что съемки для актеров – это работа, которая требует сосредоточенности и полной самоотдачи, поэтому Оксана и "сделала замечание". По словам Катерины, на "елейную дипломатичность порой просто не хватает моральных сил и времени".





Катерина Шпица актриса Во время работы артист – оголенный нерв, и такой несанкционированный бэкстейдж для "оператора" просто развлечение, а актер себя чувствует как зверушка в зоопарке, к тому же иногда просто нельзя снимать то, что происходит, но артисты массовки часто пренебрегают этим правилом, находясь на смене.

Кроме того, Катерина призвала не "демонизировать Оксану голословно".

В ответ на это Лукьянова написала, что Акиньшина вела себя грубо с детьми, которые присутствовали на съемках.

"Там было много детей на съемках, которых, к слову, Оксана толкала и очень злобно толкала, когда выбегала на перерыв. Потом она подбежала ко второму режиссеру и людям, которые снимали своих детей, и стала кричать на всех", – продолжила блогер.

Позже Лукьянова сообщила, что ее попросили удалить видео про Акиньшину, ссылаясь на просьбу режиссера.

Сама Оксана пока никак не комментировала скандал.

Перестали скрывать отношения

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/akinshok2013

Тем временем Акиньшина и Козловский перестали тщательно скрывать отношения от публики. Оксана по-прежнему редко выкладывает контент в соцсетях, Данила – чаще, но ограничивается постами про съемки, рабочие процессы и предстоящие премьеры. Однако пару дней назад фитнес-блогер Оксана Яшанькина выложила в своих соцсетях снимок со звездной парой, отметив важность совместных спортивных тренировок.

"Как же здорово заниматься спортом вместе со своим любимым человеком! Это не только про красивое тело и здоровье, но и про общие цели, поддержку и мотивацию друг друга. Вместе тренироваться веселее, а результатами – приятнее гордиться вдвоем!" – написала блогер под фото.

Ранее звездных супругов заметили во время прогулки в музее-заповеднике "Архангельское", сообщило издание Super. На кадрах актеры в повседневной одежде прогуливались с коляской. В начале мая у пары родился совместный сын, которого назвали Лео.

У Козловского также есть дочь Ода Валентина от актрисы Ольги Зуевой. Наследница вместе с матерью живет в США, а Зуева решает через суд вопрос по поводу алиментов от актера.

Для Акиньшиной малыш стал четвертым. У нее есть старший сын Филипп от бизнесмена Дмитрия Литвинова, а также Константин и дочь Эмми от кинопродюсера Арчила Геловани.