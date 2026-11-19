Рэпер Navai и певица Анна Седокова подняли гонорары за новогодние корпоративы. При этом в список самых дорогих звезд в этом году вошли Ваня Дмитриенко, Григорий Лепс и Филипп Киркоров. Подробности – в материале Москвы 24.

Navai

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/navaib

Рэпер поднял ценник на частные выступления в преддверии Нового года. Теперь за часовой концерт музыкант берет 6 миллионов рублей вместо прежних 4. При этом трансфер Navai и его команды заказчик должен будет оплатить отдельно, а это порядка 50 тысяч рублей. Доставка оборудования по Москве и области обойдется еще в 15 тысяч сверху. Если понадобится гостиница, то каждого участника команды нужно будет обеспечить суточными: 5 тысяч рублей в России или 100 евро за границей.

При этом, по данным СМИ, у рэпера якобы нескромный бытовой райдер. Помимо фруктов, ягод, орехов, сырной и мясной тарелок, ему потребуется 10 банок энергетика без сахара. Среди требований также элитный алкоголь, сигареты, кальян и личный кальянщик. Если в гримерке окажется свинина, организаторы должны будут заплатить штраф в размере 1 миллиона. Также должна быть возможность заказать еду из ресторана для всей команды в случае необходимости.

Кроме того, в райдере есть еще один любопытный пункт, который предусматривает штраф со стороны заказчика, если на мероприятии будет упомянут комик Антон Борисов. Принимающая сторона также должна будет предоставить охранника для Navai, лучшего барбера и врача-фониатра.

По данным СМИ, запросы рэпера изменились в связи с резонансной историей с его задержанием в Казахстане 14 октября. В автомобиле, которым управлял Navai, было обнаружено 2,5 грамма марихуаны. Сначала его арестовали на 2 месяца, однако уже 20 октября уголовное дело в отношении него прекратили.

Анна Седокова

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/annasedokova

Гонорар за выступление на новогоднем корпоративе подняла и Анна Седокова. Теперь 40-минутный выход исполнительницы обойдется в 1,7 миллиона рублей, это на 200 тысяч больше прежней суммы.

Певица готова выступить и за границей, однако заказчик должен будет взять на себя все транспортные расходы и оплатить визы. Перелеты по России и за ее пределами должны быть только бизнес-классом для Седоковой и ее концертного директора. Передвигаться до места выступления певица готова только на авто представительского класса не старше 2022 года выпуска и с молчаливым водителем. Кроме того, Анне понадобится 15 тысяч рублей суточных, а музыкантам – 7 тысяч рублей.

Согласно райдеру, потребуется две светлые гримерки с охраной. Из еды – три пиццы для музыкантов, пара бутылок дорогого алкоголя, 6 бутылок пива и 10 банок энергетика.

Надежда Кадышева

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

А вот народная артистка РФ вдвое снизила гонорар за новогодний корпоратив. По данным журналистов, она готова выступить за 10 миллионов рублей. Однако желающих услышать вживую "Плывет веночек" не так уж и много, несмотря на 50% скидку: на декабрь у артистки пока якобы занято всего пять дат, включая два концерта.

Длительность частного выступления составит 30 минут, на сцену вместе с Кадышевой выйдут ее супруг и сын. Помимо этого, технический райдер обойдется еще в 3 миллиона рублей, а вот бытовой – без изысков. Понадобятся две гримерки, оснащенные диваном и зеркалом, в них также должны быть вода, чай и бананы. При этом команда готова торговаться, в том числе пересмотреть расходы на сцену и техническое оснащение.

Валерий Меладзе

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/meladzevalerian

Заслуженный артист РФ пошел на уступки в преддверии Нового года и существенно снизил стоимость за частные выступления. Теперь Меладзе берет 75 тысяч евро (примерно 6,7 миллиона рублей) вместо прежних 130 тысяч (примерно 11,7 миллиона рублей).

При этом он не торопится возвращаться к заказам в России, но готов выступить, например, в Казахстане. К слову, он уже отработал там корпоратив в августе, на который прибыл из Москвы. Сейчас его команда ведет переговоры о возможных мероприятиях на конец декабря.

Что касается бытового райдера, в него входят перемещения бизнес-классом, две бутылки элитного алкоголя 12-летней выдержки, а также банка домашнего черешневого варенья, сообщает издание "Абзац".

Филипп Киркоров

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Народный артист РФ пока снижать планку не планирует и держится в списке самых дорогих исполнителей для корпоративов. Частное выступление Киркорова продолжительностью в 1 час обойдется в 20 миллионов рублей, сообщает издание "Абзац".

В эту сумму не входят перелеты и оборудование. Кроме того, организаторам предстоит обеспечить бытовой райдер знаменитости, который, помимо прочего, включает серьезный запас любимого зефира в шоколаде и бутербродов с докторской колбасой в гримерке. Там также должно быть установлено идеальное ростовое зеркало с профессиональным голливудским светом для подготовки сценических образов.

К слову, в топ самых дорогих артистов, помимо Киркорова, входит группа "Руки Вверх!", гонорар которой также составит 20 миллионов рублей. Чуть дешевле организаторам обойдется выступление рэпера Басты – 15 миллионов. Григорий Лепс и Ваня Дмитриенко готовы выступить за 12 миллионов каждый, а Полина Гагарина – за 11.

