Российские компании все чаще отказываются от привычных новогодних корпоративов: вместо шумных вечеринок они выбирают камерные и нестандартные форматы. Какие варианты приходят на смену традиционным праздникам и как сэкономить при организации корпоратива, разбиралась Москва 24.

Новый год в феврале

Отказ от привычных новогодних корпоративов все чаще фиксируют в компаниях из-за сложностей в бизнесе. Вместо шумных вечеринок выбирают камерные и необычные форматы – вплоть до отправки сотрудников в поликлинику на полное обследование.

Владелец ивент-агентства ProStars Михаил Саполович рассказал "Радио РБК", что организация новогоднего корпоратива на 100 человек обходится примерно от 2 млн рублей – это около 20 тысяч рублей на участника.

При этом аренда большого зала в Москве в начале декабря стоит 395–495 тысяч рублей, а во второй половине месяца ценник вырастает до 500–800 тысяч, пишет Mash Money. Кейтеринг для больших компаний в Санкт-Петербурге обойдется в 2 500–4 500 рублей на гостя, а гонорар ведущего в столице доходит до 65 тысяч рублей (вместе с диджеем – до 90–175 тысяч). С алкоголем можно сэкономить: договориться о барных пакетах, привезти свои напитки или снизить расходы на пробковый сбор.

В целом корпоративы все еще проводят, но с каждым годом компании подходят к этому вопросу более рационально, рассказала Москве 24 учредитель HR-агентства, карьерный консультант Зилина Султанова. По ее словам, бизнесу приходится оптимизировать расходы, поэтому масштабы вечеринок становятся меньше: это более камерные форматы, кто-то организует небольшие встречи, а кто-то – совместные активности.





Зилина Султанова учредитель HR-агентства, карьерный консультант На мой взгляд, корпоратив не обязательное условие корпоративной культуры. Если в компании выстроены хорошие отношения, руководитель всегда дает обратную связь, а сотрудники чувствуют себя частью команды, отсутствие одной вечеринки никак не повлияет на их мотивацию.

Однако есть и обратная сторона. Если корпоративы всегда были масштабными и сотрудники ждали этот праздник весь год, просто отменить его без объяснений – не самая лучшая идея, добавила Султанова.

"Люди могут воспринять это негативно: что на них экономят, что их ценность стала меньше. Поэтому важно проговаривать, почему сейчас так произошло и почему был выбран альтернативный вариант", – пояснила она.

По мнению HR-эксперта, сотрудникам можно предложить выбор: получить премию или организовать корпоратив. В такой ситуации важно не решать за людей, а прямо спросить их мнение – что они хотят, в каком формате и насколько им вообще интересен корпоратив сейчас. В происходящем эксперт видит не отказ от корпоративной культуры, а изменение подхода к ней в зависимости от ситуации на рынке.

Ощущение праздника

По словам маркетолога Игоря Новикова, в этом году корпоративы проходят "проверку калькулятором": компании хочется и сотрудников поблагодарить, и в бюджет уложиться, и провести вместе время. Он отметил в разговоре с Москвой 24, что часть праздников отменяют, часть делают скромнее, часть переносят на другую дату. По оценке организаторов мероприятий, у 80% из них стало меньше корпоративных заказов, привел цифры эксперт.

При этом он подчеркнул, что в целом интерес к самим праздникам сохраняется.

"Скромный декабрьский вечер – это не всегда плохо. Например, компания провела большой праздник летом, ко Дню строителя, а на Новый год запланировала офисные игры и фуршет. Тот же бюджет просто распределили по-другому в течение года: основные гуляния и деньги были летом, а Новый год остался более камерным и дешевым", – отметил Новиков.



Игорь Новиков маркетолог Начать подготовку стоит с короткого вопроса: какой формат людям действительно приятен. Кому-то нужен спокойный вечер с коллегами, кому-то – совместная активность, поездка или поход куда-то. Лучше заранее это выяснить, чем потратить деньги на праздник, на который люди придут только из вежливости.

По словам эксперта, сэкономить можно, перенеся праздник на январь или февраль: середина декабря – горячий сезон с высокой конкуренцией, а после каникул проще договориться и сэкономить до трети, а то и половины бюджета.

"Если компания решила перенести праздник на январь или февраль, то можно все равно сохранить небольшую декабрьскую встречу. Эмоционально декабрь – это момент праздника и волшебства, когда мы вспоминаем детство, подводим итоги, благодарим команду и отмечаем конкретных людей. Это можно сделать без большого бюджета с минимальным угощением. А уже более радостное событие провести в январе, феврале или даже летом", – уточнил эксперт.

При этом важно, чтобы у людей не было ощущения "не празднуем", а было понимание, что веселье будет позже. Хороший результат – это когда после встречи сотрудник чувствует, что его работу заметили, сказали спасибо, дали спокойно пообщаться с коллегами, он чувствует большую увлеченность. На это и стоит ориентироваться, выбирая формат и считая смету, пояснил Новиков.





Игорь Новиков маркетолог Еще один момент: если сотрудникам предлагают самим оплатить участие, расходы уменьшаются у компании, но не у людей. Важно оставлять участие добровольным. Когда человек сам платит за дополнительные заказы по меню в ресторане, это выглядит прилично, но нет ощущения, что организация о нем позаботилась.

В свою очередь, вариант с обследованием вместо банкета эксперт назвал интересным, но это не систематический пример. Некоторые компании так делают, особенно те, у кого нет ДМС. По сути, это то же самое, что розыгрыши на обычных корпоративах, популярные еще 15–20 лет назад: можно выиграть в лотерею все – от чистки зубов и МРТ до комплексного обследования.

"Здоровье – хороший подарок, и любой человек после 30 это понимает. Но предлагать такое нужно добровольно: человек должен сам выбрать удобное время, а не ехать со всеми вместе. И главное – не подменять праздник стандартным ежегодным обследованием, особенно там, где оно предусмотрено законом", – добавил Новиков.

Разница должна чувствоваться: работодатель дал возможность заняться собой, а не все отделом пошли сдавать анализы, заключил эксперт.

