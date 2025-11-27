Сайт Netflix рухнул в день старта финального сезона "Очень странных дел"

Сбой после выхода первых серий пятого сезона сериала "Очень странные дела" произошел на сайте Netflix. Подробнее – в материале Москвы 24.

Проблема с передачей сигнала

26 ноября на стриминговом сервисе Netflix зафиксировали масштабный сбой, длившийся несколько минут. Причиной стал выход первой части финального сезона "Очень странных дел", сообщило издание People.

Сайт рухнул в 17:00 по североамериканскому времени, когда на платформе появились первые четыре серии. Позже сервис восстановили.

"У некоторых пользователей на короткое время возникли проблемы с потоковой передачей на телевизионных устройствах, но сервис был восстановлен для всех аккаунтов в течение пяти минут", – заявил представитель Netflix.

При этом перед премьерой пятого сезона сервис увеличил пропускную способность на 30%, чтобы предотвратить сбои, однако этого оказалось недостаточно. Об этом в своем блоге рассказал соавтор "Очень странных дел" Росс Даффер.

Сервис отслеживания сбоев Downdetector зафиксировал более 14 000 сообщений в США с жалобами на работу Netflix. Работой сайта также оказались недовольны жители Индии: Downdetector зафиксировал почти 200 сообщений из этой страны, написал сайт Independent.

При этом за день до премьеры финального сезона все предыдущие части сериала оказались в еженедельном топ-10 Netflix. Это стало первым случаем для стриминговой платформы.

Следующие три серии финального сезона выложат 25 декабря, а финальную поклонники увидят в канун Нового года. Netflix сообщил, что финал также будет показан в более чем 350 кинотеатрах с 31 декабря. Точный список мест, где можно будет посмотреть сериал на большом экране, опубликуют позже.

Обвинения в травле

Фото: legion-media.com/Image Press Agency/Xavier Collin

Пятый сезон сериала покажет зрителям начало истории – день исчезновения Уилла Байерса осенью 1983 года. Героев ждут новые испытания: Векна (главный антагонист четвертого сезона) исчезнет, а город Хокинс перейдет под контроль военных.

Полноценный трейлер нового сезона Netflix опубликовал в конце октября. Главных героев показали в кадре окровавленными, испуганными и измотанными в борьбе с демогоргонами.

"Грядет финальная битва – а вместе с ней и тьма, более могущественная и смертоносная, чем все, с чем они сталкивались раньше. Чтобы покончить с этим кошмаром, им нужно, чтобы все – вся команда – собрались вместе в последний раз", – было указано в описании к ролику.

Еще перед премьерой пятой части один из создателей шоу Мэтт Даффер рассказал, что зрители в свежих сериях не увидят новых персонажей. Сценаристы решили сделать акцент на уже введенных в историю героях, чтобы их сюжетные линии завершились. Главные роли исполнили Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Дэвид Харбор, Вайнона Райдер и другие.

Однако промо сериала сопровождалось не только трейлерами и интервью. В начале ноября стало известно о скандале, якобы возникшем на съемочной площадке сериала. Таблоид Daily Mail сообщил, что актриса Милли Бобби Браун обвинила коллегу Дэвида Харбора в травле и издевательствах, при этом о сексуальном насилии речи не шло.

Однако после статьи в день премьеры в Лос-Анджелесе актеры улыбались, обнимались и демонстрировали хорошие отношения. В свою очередь, пользователи усомнились в их искренности. Позже издание Variety выяснило, что конфликт между актерами все-таки был, но подробности остались неизвестны. Также сайт сообщил, что информацию о ссоре между коллегами журналистам рассказал якобы "друг бывшей жены Харбора, Лили Аллен".

В свою очередь, режиссер и исполнительный продюсер сериала Шон Леви рассказал, что на рабочем месте все старались сохранить "атмосферу уважения, где каждый чувствует себя комфортно и безопасно".