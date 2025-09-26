Путин заявил, что масштаб стоящих перед РФ задач предъявляет высокие требования к власти

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Масштаб стоящих перед Россией задач и те вызовы, на которые отвечает страна, предъявляют новые и более высокие требования к системе управления и к власти, заявил Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.

"Здесь важны не только профессиональные, но и личные качества. Готовность трудиться прежде всего на благо России, служить ее интересам", – подчеркнул Путин.

Президент указал, что ключевой задачей является дальнейшее укрепление суверенитета и безопасности России. Также огромное значение имеет то, что регионы государства делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса.

При этом у страны есть все возможности и ресурсы, чтобы не только решить задачи стратегического развития, но и добиваться позитивных изменений и в экономике, и в социальной сфере, уверен российский лидер.

"Наши граждане, избиратели оценивают кандидатов по конкретным делам, по результатам, а это, безусловно, здравый ответственный подход, показатель зрелости избирательной культуры гражданского общества в целом", – указал глава государства.

Он добавил, что люди рассчитывают на продолжение стратегического курса развития страны и на то, что он принесет дальнейшие перемены к лучшему в их регионах, родных городах и поселках. Поэтому, подчеркнул президент, важно оправдать доверие россиян и выстраивать работу так, чтобы она соответствовала ожиданиям граждан.

Ранее Путин заявил, что преданность участников СВО Родине и их твердые принципы должны стать ориентиром и примером для всех, кто находится в органах власти и в системе принятия решений. Российский лидер также призвал губернаторов активнее привлекать в управленческие команды ветеранов спецоперации.

