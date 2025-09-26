Уровень доверия россиян к Путину составил 81%

Фото: kremlin.ru

Уровень доверия граждан России к Владимиру Путину составил 81%, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на аналитический отчет фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Согласно полученным данным, 82% граждан одобряют деятельность президента. В сравнении с прошлым замером индекс доверия вырос на 1 процентный пункт.

В то же время работу кабмина поддерживают 55% опрошенных, а деятельность его главы Михаила Мишустина – 58% респондентов. Этот показатель снизился на 3 процентных пункта относительно предыдущего исследования.

Ранее аналитики выяснили уровень поддержки граждан политических партий. Опрос, проведенный с 12 по 14 сентября среди 1,5 тысячи россиян, показал, что лидером оказалась "Единая Россия" – ее поддержали 41% опрошенных.

Затем следовали ЛДПР (10%), КПРФ (8%), "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди" (по 3%).