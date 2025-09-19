ФОМ: Путину доверяют 80% жителей России

Фото: kremlin.ru

Большинство жителей России (80%) доверяют Владимиру Путину. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на социологический опрос фонда "Общественное мнение".

Исследование было проведено в период с 12 по 14 сентября. Респондентами стали 1,5 тысячи россиян.

Как показали результаты опроса, уровень доверия Путину не изменился с прошлой недели. При этом 81% населения считают, что глава государства хорошо выполняет свою работу.

Еще 55% респондентов положительно оценили работу кабинета министров России, а 61% – хорошую работу премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Кроме того, аналитики выяснили уровень поддержки политических партий. Лидером стала "Единая Россия", которую поддерживают 41% опрошенных. Далее следуют ЛДПР (10%), КПРФ (8%). Уровень поддержки "Справедливой России – За правду" и "Новых людей" составил по 3%.

Ранее Владимир Путин поблагодарил всех избирателей, пришедших на выборы 12–14 сентября. Он отметил, что парламентские партии показали, что пользуются доверием граждан.

По словам президента, это "очень важно", поскольку гарантирует стране политическую стабильность, и имеет "непреходящее значение".