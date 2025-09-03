Путин в шутку назвал Пескова лентяем

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в шутку назвал представителя Кремля Дмитрия Пескова лентяем, когда тот пытался закончить пресс-конференцию президента в Пекине.

Пока журналисты продолжали задавать Путину вопросы, пресс-секретарь российского лидера заявил, что это "может еще долго продолжаться". В ответ президент указал, что скоро закончит встречу с представителями СМИ.

"Лентяй, не хочет работать. Стоит рядом и ленится", – добавил он.

Пресс-конференция Путина прошла по случаю завершения его поездки в Китай. Общаясь с журналистами, глава государства не стал давать прогнозов о ходе спецоперации, указав, что боевые действия являются сложной и жестокой темой.

Более того, российский лидер объявил о готовности Москвы повысить уровень представителей на переговорах с Киевом. Однако он не стал уточнять фамилии людей, которые могут войти в переговорные группы.

Также Путин пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Москву. При этом, по словам главы России, беседа с украинским лидером в его нынешнем статусе станет "путем в никуда", так как конституционный суд Украины не имеет кворума и полномочий.