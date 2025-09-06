Песков рассказал, запланирован ли отдых в графике Путина

Фото: kremlin.ru

В графике Владимира Путина не запланирован отдых по возвращению в Москву после долгой поездки. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Пресс-секретарь президента России уточнил, что следующая неделя у Путина уже распланирована. Например, он примет участие в онлайн-саммите БРИКС 8 сентября. Также в его расписании обозначены некоторые встречи и внутренние мероприятия.

"Все это в графике, от этого нельзя абстрагироваться", – указал Песков.

На прошлой неделе российский лидер посетил Китай. По его словам, поездка дала возможность обсудить важные темы с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке.

Во время итоговой пресс-конференции Путин не стал давать прогнозов о ходе спецоперации, указав, что боевые действия являются сложной и жестокой темой. Также он объявил о готовности Москвы повысить уровень представителей на переговорах с Киевом.

После этого президент направился во Владивосток, где принял участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Пленарное заседание с его участием продлилось 2 часа 56 минут.

Речь главы государства на пленарном заседании форума была посвящена экономическому развитию ДФО. В частности, он призвал сделать так, чтобы Дальний Восток стал передовым регионом в цифровом развитии России, в том числе в сфере оборота данных.

Затем Путин посетил Самару. Российский лидер провел совещание по двигателестроению и призвал к развитию в России собственной конструкторской школы авиационного и ракетного двигателестроения.