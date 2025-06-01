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01 июня, 07:32

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РИА Новости: на актера Всеволода Волнова завели уголовное дело об уклонении от армии

На актера Всеволода Волнова завели уголовное дело об уклонении от армии – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Против актера Всеволода Волнова заведено уголовное дело об уклонении от службы в армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Агентство отмечает, что Волнов должен был в апреле 2025 года отправиться на срочную службу в армии, однако не прибыл на пункт сбора в назначенное время.

В отношении актера было возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы).

Волнов известен зрителю по сериалам "Плевако", "Пальцы" и фильму "Бабочка".

Ранее российский актер и музыкант Глеб Калюжный, известный по сериалу "Вампиры средней полосы" и фильму "Красный шелк" отправился служить в армию.

До этого в начале марта в отношении Калюжного было возбуждено уголовное дело об уклонении от срочной службы в армии. В правоохранительных органах пояснили, что во время осеннего призыва актер не пришел на сборный пункт, откуда его должны были направить на военную службу.

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