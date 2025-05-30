В России предложили составить список звезд, уклоняющихся от службы в армии

В Госдуме предложили создать список известных артистов и медийных лиц, которые, по мнению депутата ГД Виталия Милонова, уклоняются от службы в армии. Парламентарий напомнил о ситуации с актером Глебом Калюжным, который пошел на срочную службу после возбуждения уголовного дела, и призвал обратить внимание на тех, кто публично не поддерживал страну в последние годы.

По словам депутата, в перечень могут войти не только те, кто не служил, но и те, кто занял нейтральную позицию и не посещал зону проведения специальной военной операции. Он предложил в дальнейшем не приглашать таких артистов к участию в государственных и общественных мероприятиях. Милонов отметил, что он лично займется этим вопросом и совместно с коллегами составит список российских звезд-уклонистов.

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