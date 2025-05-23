Мать Глеба Калюжного считает, что армия поможет актеру стать дисциплинированнее

Глеб Калюжный дал последний концерт перед уходом в армию. Ранее он рассказал журналистам, что не планирует уклоняться от службы и готовится к весеннему призыву. Решение звезды поддержала и его мать. Подробности – в материале Москвы 24.

"Будет много всего интересного"

22 мая актер и рэпер Глеб Калюжный дал большой концерт в Москве перед тем, как отправиться на службу в армию. Он рассказал Super.ru, что после возвращения собирается продолжить музыкальную деятельность.

"Планы грандиозные. В 2026 году состоится большой тур по России, по странам СНГ", – заявил звезда сериала "Вампиры средней полосы".

Неделей ранее актер поделился с изданием StarHit, что приостановил съемки на год, но актерскую карьеру после дембеля бросать не планирует.





Глеб Калюжный актер, музыкант Сейчас к проектам не готовлюсь, готовлюсь к армии. <…> Когда вернусь, будет много всего интересного, ждите. Вернусь в следующем году. Я знаю, что такое любовь к дому, любовь к Родине, к семье и месту, где родился. Мне есть на кого оставить продюсерский центр, который, конечно, будет без меня грустить и скучать. А потом мы снимем авторское кино.

17 мая агент актера Григорий Сухов сообщил журналистам, что Калюжный отправится на службу уже 27-го числа. Род войск пока не известен, хотя рэпер готов к любым. Известно, что ранее он просил отправить его в оркестровые, чтобы продолжить заниматься музыкой.

Также представитель Калюжного рассказал, что на решение актера пойти в армию повлияли съемки в военной драме "Малыш" на Донбассе. Лента рассказывает о 18-летнем аполитичном рэпере из Донецка, который ради спасения матери становится добровольцем.

В беседе с "Пятым каналом" мама знаменитости Наталья тоже отметила, что со съемок в ДНР сын вернулся другим человеком. Кроме того, женщина уверена, что служба поможет Калюжному стать более организованным и дисциплинированным.





Наталья Калюжная мать Глеба Калюжного Для него это будет новый этап взросления. Он на разрыв работает, где-то по несколько проектов, и он может проспать. Для меня как для мамы важно его здоровье, а это будет режим, организация. Он научится со временем работать.

Мать 26-летнего рэпера также добавила, что ее отец служил, а деды воевали, поэтому она считает исполнение долга перед Родиной обязанностью всех мужчин.

Уголовное дело

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В марте этого года в СМИ распространилась информация, что против Калюжного завели уголовное дело об уклонении от военной службы. Актер якобы шесть лет игнорировал повестки, которые ему регулярно присылали с 2019-го. А в прошлом году даже будто бы имитировал сотрясение мозга для получения отсрочки. За правонарушение Глебу грозило до двух лет лишения свободы.

Однако после возбуждения уголовного дела актер не стал скрываться и незамедлительно явился к следователю, а затем и в военкомат.

Карьера Глеба началась в 16-летнем возрасте с фильма "14+". Будучи самоучкой, сейчас Калюжный является одним из самых востребованных молодых актеров. Его фильмография насчитывает более четырех десятков проектов.

На счету артиста популярные сериалы "Вампиры средней полосы", "Трудные подростки", драма "Черная весна". В этом году состоялась громкая премьера российско-китайского проекта "Красный шелк". Также Глеб продолжает развиваться как музыкант: он записал несколько альбомов.