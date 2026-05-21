Школьные рейсы в Москве прекратят работу во время каникул

Столичные школьные рейсы прекратят свою работу во время летних каникул, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В частности, с 25 мая прекратит свою работу маршрут т32у, с 27 мая – 12у, 23у, 563у, 627у, 911у, а с 1 июня – с377у, 706а, 723а, 741а, 741в, с820у. Ожидается, что они вернутся в начале учебного года.

Ранее сообщалось, что новый подвижной состав 2026 года выпуска выйдет на еще четыре столичных маршрута. Обновление коснется маршрутов 375, 544, 496 и 522. Кроме того, коммерческие перевозчики уже получили 164 из 278 автобусов российского производства.

До этого стало известно, что на маршруты "Москва – область" вышли более 200 автобусов российской сборки. Новые "ЛиАЗ Ситимакс 12", "НефАЗ-5299" и "НефАЗ-5299" пригородной модификации поступают в парки Мосгортранса с начала года.



