Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 14:08

Транспорт

Школьные рейсы в Москве прекратят работу во время каникул

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Столичные школьные рейсы прекратят свою работу во время летних каникул, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В частности, с 25 мая прекратит свою работу маршрут т32у, с 27 мая – 12у, 23у, 563у, 627у, 911у, а с 1 июня – с377у, 706а, 723а, 741а, 741в, с820у. Ожидается, что они вернутся в начале учебного года.

Ранее сообщалось, что новый подвижной состав 2026 года выпуска выйдет на еще четыре столичных маршрута. Обновление коснется маршрутов 375, 544, 496 и 522. Кроме того, коммерческие перевозчики уже получили 164 из 278 автобусов российского производства.

До этого стало известно, что на маршруты "Москва – область" вышли более 200 автобусов российской сборки. Новые "ЛиАЗ Ситимакс 12", "НефАЗ-5299" и "НефАЗ-5299" пригородной модификации поступают в парки Мосгортранса с начала года.

Трамвайный маршрут Т2 перевез миллионы москвичей за месяц работы


Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика