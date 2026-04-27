27 апреля, 14:53

Актриса Миронова обвинила экс-супруга в рукоприкладстве и угрозах

"Чтобы ребенок жил припеваючи": что известно об иске экс-супруга Марии Мироновой к актрисе

В семье Марии Мироновой разгорелся скандал. СМИ сообщили, что ее экс-супруг Андрей Сорока подал на актрису в суд в связи с препятствиями в общении с общим ребенком. В ответ артистка обвинила бывшего мужа в агрессивном поведении по отношению к ней и ее близким, а также в угрозах. Подробности конфликта – в материале Москвы 24.

"Хочет его увезти в Стерлитамак"

Фото: instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/mariya_mironova_actress; кадр из фильма "Мент в законе-9"; режиссер – Игорь Ромащенко; производство – ООО "Центр кинопроизводства"

Экс-супруг народной артистки РФ Марии Мироновой, актер и бизнесмен Андрей Сорока подал на знаменитость в суд. Мужчина заявил, что ограничен в общении с их общим сыном, 6-летним Федором, сообщили СМИ. Иск был зарегистрирован еще в феврале 2026-го. До этого Сорока трижды пытался подать в суд на бывшую возлюбленную, но его обращения не были приняты из-за допущенных ошибок в составлении заявления.

Беседа по иску назначена на 2 июня. Суд должен помочь 34-летнему Андрею и 52-летней Марии заключить соглашение с закрепленным в нем порядком осуществления родительских прав обеими сторонами.

В свою очередь, инсайдеры из окружения Мироновой рассказали изданию "СтарХит", что актриса одна воспитывает сына и является "любящей и вовлеченной мамой".

"Сама возит Федю в школу, на спортивные кружки, никаких нянь нет. Периодически берет его на гастроли, но старается, чтобы не страдала учеба и занятия. Мальчишка очень смышленый, активный, увлекается теннисом и фигурным катанием. <...> Но, кстати, Федор носит фамилию своего великого деда, он Миронов, а не своего биологического отца. Хотя на папу очень похож – светленький, глазастый", – рассказал собеседник издания.

Адвокат Мироновой Шота Горгадзе раскрыл подробности разбирательства. Юрист отметил, что его клиентка не препятствует общению сына с отцом, однако хочет, чтобы взаимодействие проходило на ее условиях, сообщило издание Super. Мария согласна на встречи только на территории проживания Федора и в ее присутствии. По словам Горгадзе, Миронова беспокоится о психоэмоциональном состоянии сына, потому что каждый приход отца сопровождался скандалами, криками и угрозами, а также заявлениями, что ребенок не должен жить в Москве.

"Он хочет его увезти на малую родину, туда, где он родился, в Стерлитамак. При этом у ребенка здесь есть свои сложившиеся спортивные увлечения, круг общения и уровень жизни, которые мать хотела бы поддерживать – не ниже того, что есть сейчас", – отметил адвокат.

Юрист также уточнил, что до этого участие отца в жизни сына было минимальным: якобы за последние несколько лет он выплачивал на содержание ребенка не более 8 тысяч рублей в месяц.

На эти деньги содержать ребенка невозможно. Папа очень хорошо помнит о своих правах, видимо, обратившись в суд, но совершенно подзабыл о своих обязанностях родителя. И эту тему мы в том числе планируем поднять в судебном заседании. <…> Он посчитал, видимо, что этих денег хватит для того, чтобы ребенок жил припеваючи. Видимо, это его отношение.
Шота Горгадзе
адвокат Марии Мироновой

Помимо этого, Сорока даже установил скрытую прослушку в квартире актрисы, добавил Горгадзе.

"Развод на почве агрессии"

Фото: кадр из сериала "В активном поиске"; режиссер – Сарик Андреасян, Александр Гох; производство – Кинокомпания братьев Андреасян

После этого на связь с подписчиками вышла и сама Миронова. Мария отметила, что конфликт перешел в правовое поле и стал достоянием общественности вопреки ее желанию. Актриса подтвердила слова адвоката и добавила некоторые подробности. По словам знаменитости, в течение 3 лет после развода она пыталась мирно решить разногласия с экс-супругом, несмотря на его "агрессивные припадки" в ее адрес: приглашала в дом для встреч с сыном и даже разрешала оставаться на ночь. Однако Андрей изъявил желание забирать ребенка "в коммунальные и съемные квартиры, грозился увезти его в Стерлитамак, чтобы похвастаться родственникам и брату".

При этом Мария отметила, что всю материальную и моральную ответственность за общего сына несет она.

"Я занимаюсь каждый день его делами, учебой, спортом. <...> К сожалению, к господину "бывшему мужу" это не имеет никакого отношения, и ни малейшего интереса к этому он не проявляет. В довершение ко всему, в моем доме на протяжении года без разрешения была подключена прослушка на мой личный гаджет. И сейчас, друзья, на меня подали в суд, не я, на меня!" – возмутилась актриса.

Миронова также пояснила, что причиной развода с Сорокой стала агрессия с его стороны.

Мой развод произошел на почве жесткого избиения (и агрессии) бывшим мужем – Андреем Викторовичем – моего брата Алексея, в моем доме, в присутствии ребенка, в день его рождения, после чего была вызвана скорая помощь. У брата было сотрясение мозга и множественные ушибы головы. Далее мой любимый сын на протяжении года страдал приступами агрессии, которые подтверждены невропатологами.
Мария Миронова
актриса, народная артистка РФ

Миронова отметила, что располагает всеми доказательствами, а также у нее имеются свидетели. Все это актриса намерена представить в суде.

По данным СМИ, Андрей Сорока был четвертым мужем знаменитости. Мария не афишировала новый роман вплоть до того, пока не выложила в соцсетях фото, на котором не скрывала беременность. Это было в 2019-м. Федор стал вторым сыном актрисы, которого она родила в 46 лет (Сороке на тот момент было 27). Когда слухов стало слишком много, Миронова выдала некоторые подробности личной жизни.

"Хочу заявить, что мой официальный брак состоялся в Греции после 2 лет совместной жизни, а именно на острове Санторини. Во избежание кривотолков, имя моего супруга – Андрей, и он действительно является тезкой моего сына и даже отца!" – написала знаменитость в соцсетях.

Однако Мария по-прежнему не делилась нюансами семейной жизни. Союз завершился без лишнего шума и комментариев с обеих сторон. Пара оформила развод летом 2023-го.

