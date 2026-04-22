Старший сын Плющенко обвинил отца в попытках подкупить его

Старший сын Евгения Плющенко от первого брака впервые дал откровенное интервью и рассказал об обидах на фигуриста, которого он даже не хочет называть отцом. Подробности – в материале Москвы 24.

Старший сын фигуриста Евгения Плющенко от первой супруги Марии, Егор Ермак, впервые рассказал об отношениях с отцом в интервью на YouTube-канале "Как есть". 19-летний парень не стал скрывать, что обижен на олимпийского чемпиона из-за того, что тот якобы уделял ему мало внимания.



Егор родился в 2006 году в браке Плющенко с Марией Ермак. Пара развелась в 2008-м спустя около 3 лет после свадьбы. После развода мальчик остался с матерью и носит ее фамилию, а Евгений в 2009-м женился на продюсере Яне Рудковской, с которой воспитывает двоих сыновей.



По словам Егора, их встречи с отцом после развода родителей были редкими, и он не чувствовал любви от Плющенко. Ермак отметил, что ему некомфортно называть фигуриста отцом.





Егор Ермак сын Евгения Плющенко Мне проще называть его Женей, потому что у меня есть отчим, и я его называю папой. Женя – человек, который как-то поучаствовал в моей жизни и сделал меня.

Кроме того, Егор опроверг в интервью слова Плющенко о том, что отец и сын не общаются, потому что у наследника нет желания.

"Я не могу доверять этому человеку, потому что просто поганое отношение. <...> Я звоню, мне не отвечают. Как я могу приехать? Я считаю, что это полная ложь. Даже если бы мне ответил отец, я приехал бы к нему, и что бы я там делал? Сидел в гостиной на диване один? Когда нет взаимопонимания, доверия, со мной никто не разговаривает", – заявил сын Плющенко.



Евгений Плющенко в эфире программы "Секрет на миллион" в декабре 2022-го заявил, что Егор находится под влиянием матери, поэтому не идет с ним на контакт. Олимпийский чемпион отметил, что всегда готов помочь старшему ребенку, а двери его дома всегда открыты для Егора. Фигурист добавил, что не против, чтобы наследник постоянно жил с ним. "У него должно быть в 16 лет свое мнение, свое решение, свое "я". К сожалению, у нас общение минимальное, ребенок не хочет. Я вижу и чувствую, что это больше идет от его мамы. Свободы ему не дает. Когда он приезжает, то постоянно бегает в комнату и по телефону докладывает матери, что у нас происходит. Я, если честно, ластиком стер свою прошлую жизнь, и такой счастливый. Но сына не стереть", – сказал Плющенко.



Юноша также рассказал в интервью, что Плющенко якобы не забрал его с матерью из роддома, но хотел дать ему необычное имя – Кристиан.

"Благодаря маме у меня нормальное имя", – высказался Егор.

Он также обвинил отца в попытках создания образа идеальной семьи. Егор отметил, что фигурист не приглашает его на свои выступления и редко показывает в соцсетях. Парень также признался, что однажды Евгений хотел подкупить его ради "игры на камеру".

"Сказали, что мы тебе и заплатим, и купим подарки. Главное, приезжай, снимись, поздравь меня с днем рождения. Я ответил, что если бы ты пригласил просто как папа сына, я бы приехал и поздравил тебя. Покупать меня не надо. С учетом того, что ты хочешь меня купить, я не приеду", – добавил Ермак.

"Носи, что дают"

Егор также рассказал, как в 11-летнем возрасте он поехал с Плющенко и его новой семьей на Мальдивы. Молодой человек заявил, что отец проводил с ним очень мало времени в отпуске, мальчику приходилось самостоятельно занимать себя, он чувствовал грусть и обиду. Юноша заявил, что пожалел о поездке и якобы долго восстанавливался после путешествия под присмотром врачей. Егор не уточнил, что конкретно случилось, но добавил, что в случае негатива от Плющенко раскроет правду.

Сын фигуриста также уличил отца в том, что тот не всегда выполнял обещания. Например, говорил, что подарит на 16-летие квадроцикл, но в итоге мечту ребенка исполнила мать. Она же купила Егору коньки, когда тот занимался хоккеем. Кроме того, мать обеспечивала его "новыми и хорошими вещами", в то время как Плющенко, по словам Ермака, отправлял ему ношеные вещи старших сыновей Яны Рудковской.

"Мне их отправляли и говорили "носи, что дают", – сказал Егор.

До Плющенко Рудковская состояла в браке с бизнесменом Виктором Батуриным. После скандального развода в 2008-м Яна воспитывала двух сыновей – Николая и Андрея, сына Батурина от предыдущих отношений. В браке с Плющенко она родила Александра, а младшего – Арсения – выносила суррогатная мать.