Жулин назвал неадекватной маму фигуристки Костылевой, вступившую в конфликт с Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко обвинил мать своей 14-летней ученицы Елены Костылевой в физическом насилии над дочерью. Женщина же, в свою очередь, неоднократно публично критиковала методы работы в его академии. Подробности громкого скандала расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Сказки Венского леса"

Фото: legion-media.com/ТАСС/Александр Щербак

Фигуристка Елена Костылева работает в академии "Ангелы Плющенко" с марта 2024 года, и за это время среди прочего успела выиграть Гран-при России среди юниоров, а также первенство страны. Однако мама 14-летней спортсменки Ирина не раз публично критиковала тренерские навыки двукратного олимпийского чемпиона: в частности, утверждала, что спортсменам постоянно дают очень много сладкого и при этом снижают нагрузки.

Новым поводом для конфликта стала серебряная медаль, которую Елена завоевала на Гран-при в Омске 21 ноября. В своем телеграм-канале Ирина написала, что ее дочь выглядела "деревянной" и "колченогой", а отец девочки якобы сказал, что худшей подготовки к соревнованиям в ее карьере никогда не было.





Ирина Костылева мать фигуристки Елены Костылевой Я сказала Лене, что мне впервые за девять лет было за тебя стыдно. <...> Ты, Лена, не каталась, не вращалась, не представляла программу, ты моталась по льду – горбатая... Да еще и не прыгала. А разве я не права?

Сам Плющенко отметил в своем телеграм-канале, что Елена каталась в Омске не до конца здоровой (отдельно подчеркнув, что все процедуры по восстановлению оплачивает академия). При этом он намекнул, что "гонят ее травмированную на лед" не они.

"Ребенка-спортсмена нужно хвалить хотя бы иногда! А не говорить, что она "говно" и "толстожопая" и ничего у нее не получится. Я не раз запрещал это делать "Сказкам Венского леса" (так Плющенко называет мать фигуристки. – Прим. ред.), но безрезультатно, а также запретил учить тренеров, как тренировать, вставлять свои дилетантские "5 копеек" везде и всегда! Поэтому "Сказки Венского леса" у меня в блоке", – отметил Плющенко.

При этом тренер опубликовал видео, на котором дарит 14-летней подопечной новый iPhone 17 за выступление в Омске. Ранее Плющенко рассказывал, что Ирина якобы отбирает телефон у своей дочери, чтобы ограничить коммуникацию с его штабом.

"Настоятельно рекомендую "Сказкам Венского леса" не покушаться на чужое имущество", – написал Плющенко.

Спустя четыре дня после завершения соревнований в Омске, 25 ноября, тренер опубликовал серию постов с резкой критикой в адрес матери фигуристки. В частности, видео, на котором, как утверждает Плющенко, Ирина идет по улице и громко отчитывает методиста академии за пробелы в подготовке дочери (правда, лица женщины не видно, так как ее снимали со спины).

"Вы о****и совсем там, б***ь?! Е******ь что ли, б***ь, уроды, б***ь?! Почему трое стоят у борта тренеров, она ни одного каскада не прыгнула на разминке. Каким образом она будет прыгать его в программе?! Вы о****и б***ь, смешные!" – выругалась, предположительно, Ирина Костылева.

В конце видео женщина добавила, что ее дочь уже пригласили в группу другого тренера – Елены Водорезовой.

"Слушайте, все: до свидания, кураторы, до свидания! Сегодня к Лене подходила Водорезова – уходим к ней. Все, чао бамбино", – закончила разговор героиня видео.

Также Плющенко показал расписку от 3 октября 2025 года, в которой Ирина обязуется "не читать, не писать и не публиковать негативную информацию в прямом или косвенном смысле" про руководство академии, ее тренеров, нынешних и бывших подопечных. В противном случае ей придется покинуть территорию академии, а также дом, который снимают для ее семьи Плющенко и его супруга Яна Рудковская.

"Но мама-блогер, как говорится, хозяин своего слова – слово дал, слово взял", – отметил тренер.



Евгений Плющенко подал жалобу на мать фигуристки Костылевой

В итоге Ирину удалили с тренировочной арены в том числе за "мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей", а также "за жестокое обращение с Еленой в раздевалке и на территории академии".

"С применением физической силы к хрупкой девочке! Есть доказательные видеоматериалы с камер и показания свидетелей, включая видеозаписи тренеров, персонала и родителей. Мама-блогер уже состоит на учете в органах опеки по этому вопросу", – заявил Плющенко.



(Федерацию фигурного катания на коньках России. – Прим. ред.) ). Боюсь даже представить, какой шок испытает общественность, увидев эти материалы.

Евгений Плющенко двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Все доказательства нами были собраны и переданы во все соответствующие органы, включая уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка – Марии Львовой-Беловой, а также в ФФККР). Боюсь даже представить, какой шок испытает общественность, увидев эти материалы.

Более того, Плющенко утверждает, что Яна Рудковская "лично много раз вытаскивала маму-блогера из полиции", а также "давала за нее поручительство опеке".

"Шансов, наверное, было слишком много. И их тоже не оценили", – написал Плющенко.

Также создатель академии обвинил Ирину в выбегании на лед с "ценными дилетантскими указаниями", съемке несовершеннолетних спортсменов и публикации рассказов про их тренировки для развития своих соцсетей.

Кроме того, по его словам, Ирина позволяла себе "оскорбления, мат и угрозы" при свидетелях в отношении сына фигуриста и других учеников академии. Плюс тренер обвинил мать Елены в "систематической лжи" про себя и свой штаб.

Более того, Плющенко утверждает, что защиты от Ирины у него попросили сама 14-летняя фигуристка, а также ее отец, который работает в той же академии.

"Держит Лену в строгости"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lena.kostyleva

Ответ Ирины Костылевой не заставил себя ждать. В своем телеграм-канале она опубликовала видео разговора со своей дочерью в ее комнате. На вопрос матери, все ли у нее хорошо, Елена сказала, что не будет ничего говорить, и не раз просила выключить камеру.

"Вон там поцарапано (показывает на шею. – Прим. ред.). Не надо меня, пожалуйста, снимать", – сказала фигуристка в ответ на просьбу показать побои.

По мнению Ирины, "Плющенко начал бомбить", так как "закончились два месяца ее карантина", и она снова придет наблюдать за тренировками.

"И спрошу у него, почему Лена не работает связками в программах? Почему не катает с прыжками программы? Только макеты. Почему вообще не вращается?" – написала мама спортсменки.

Также она утверждает, что в июне 2025 года в академии принуждали ее дочь обратиться в органы опеки. В качестве доказательства она привела скриншоты переписки Елены Костылевой со своим бывшим тренером Елизаветой Нугумановой, которая якобы по просьбе Плющенко просила юную спортсменку связаться с представителем аппарата Марии Львовой-Беловой. В итоге, по словам мамы девочки, сотрудники опеки пришли в их дом вместе с полицией и допросили ее.

"Я потребовала отдать мне несовершеннолетнего ребенка 13 лет (ее возраст на тот момент. – Прим. ред.). Или мне присутствовать при ее допросе. На что меня начали запихивать в полицейскую машину. <...> Что писала Лена одна в доме Рудковских, до сих пор никто не знает", – рассказала Ирина.

При этом она сама опубликовала постановление комиссии по делам несовершеннолетних Одинцовского городского округа Московской области от 21 августа 2025 года, в котором признана виновной по статье о неисполнении родительских обязанностей (5.35 КоАП РФ) и наказана предупреждением. В документе указано, что Ирина Костылева "систематически допускает конфликты с дочерью, заставляя выполнять физические нагрузки без желания несовершеннолетней", а также критикует девочку, "что отрицательно влияет на ее психоэмоциональное состояние".

Кроме того, в постановлении говорится о телесных повреждениях на левой щеке Елены: органам опеки Ирина пояснила, что ругала дочь за "плохо отработанную тренировку".





из постановления комиссии Лена начала в ответ орать на нее, Костылева И. А. решила закрыть ей рот и схватила ее за щеку рукой без применения силы. Костылева И. А. пояснила, что она держит Лену в строгости и многое ей запрещает, так как ее карьера важна.

Также в документе приведены слова самой фигуристки, которая пожаловалась на постоянные конфликты с матерью за "слив" тренировок и поедание сладостей, и "из-за этого ей очень обидно".

Документ Ирина Костылева прокомментировала словами, что "по критериям, по которым меня осудили, надо осудить всех родителей фигуристов". Также она пожаловалась на сроки предоставления ей копии постановления: по ее словам, она получила ее на руки только 25 ноября, хотя на обжалование есть всего 10 дней. На самом заседании женщина тоже не присутствовала, потому что о нем не знала.

"Надо идти в суд. Что это за беспредел", – написала Ирина в телеграм-канале.

Также она прокомментировала обвинения в свой адрес касаемо жестких запретов по отношению к дочери.

"Это какой-то сюр. Фигурист выходит на лед работать, пахать. Если не работает, а "сливает" тренировку, его надо заставлять работать. А как заставлять? Может, палкой бить? Нет. Остается ругать. А как иначе? А может, мне под подушку Леночке пару плиточек шоколада надо положить? Чтоб жирная жопа у чемпионки России в дверь не вошла к концу сезона", – подчеркнула Ирина.

"Била на моих глазах"

Фото: legion-media.com/ТАСС/Александр Щербак

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что ее юристы детально разбираются в ситуации вокруг Елены Костылевой.

"Подключился медиатор, который работает в нашем аппарате. Конечно, будем держать историю на контроле", – подчеркнула детский омбудсмен.

При этом новые подробности скандала в своем телеграм-канале рассказала Елизавета Нугуманова, которую мама фигуристки обвинила в просьбах к дочери жаловаться в органы опеки. По словам тренера из академии Плющенко, она работала со спортсменкой больше полугода и была вынуждена слушать советы Ирины Костылевой каждый день.

"Потом это стало переходить границы, она начинала мне писать длинные сообщения, голосовые по 5–8 минут, говорила, как нужно учить Лену и что вставлять в программу. Выбегала к нам на лед, говоря, что все тренеры плохие, ругаясь матом при всех присутствующих детях. Я была в шоке", – поделилась подробностями Нугуманова.



Рудковской. – Прим. ред. ), и после этого на следующий день в академию приехали все органы. Всему этому есть видеодоказательства с камер наблюдения академии, и есть видео у меня на телефоне.

Елизавета Нугуманова бывший тренер Елены Костылевой Так как я переодевалась в одной раздевалке с Леной, я ежедневно видела, как мама неоднократно унижает Лену, говорит ей слова не просто плохие, а ужасные – что нельзя говорить спортсмену, это ломает психику ребенка. Потом она ее била на моих глазах, я сразу шла к нашим администраторам и охране в слезах от того, как мне жалко ребенка, который полностью выкладывается на тренировках. После того как она ее ударила в живот, Лена подошла ко мне и сказала, что нужно что-то делать, звонила Яне Александровне (), и после этого на следующий день в академию приехали все органы. Всему этому есть видеодоказательства с камер наблюдения академии, и есть видео у меня на телефоне.

По словам Нугумановой, как только она дала показания в полиции и органах опеки, мать девочки отстранила ее от занятий с дочерью.

"Ирине давали много шансов ради Лены, просили исправить поведение с ребенком и на людях в академии, но она становилась только агрессивнее", – добавила Нугуманова.

На конфликт в академии Плющенко отреагировал и заслуженный тренер России, двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин. В беседе с РИА Новости он прямо назвал маму Елены Костылевой неадекватной.

"Я слежу за этой девочкой. Лена мне симпатична и очень нравится, как она катается и как прыгает. Я абсолютно уверен в том, что ее мама – просто неадекватный человек. Потому что я знаю, что Лена раньше тренировалась и у Игоря Лютикова, и у Этери Тутберидзе, а потом перешла к Жене (Плющенко. – Прим. ред.). И везде у нее возникала одна и та же история", – сказал Жулин.

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с агентством призвал разобраться в этой истории и отметил, что дисциплина накладывает ответственность не только на ребенка, но и на родителей. По его мнению, если есть факты насилия, юную спортсменку необходимо от этого защищать.