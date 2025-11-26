Форма поиска по сайту

Жулин назвал неадекватной маму фигуристки Костылевой, вступившую в конфликт с Плющенко

"Ударила в живот": почему возник скандал между Плющенко и мамой фигуристки Костылевой

Двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко обвинил мать своей 14-летней ученицы Елены Костылевой в физическом насилии над дочерью. Женщина же, в свою очередь, неоднократно публично критиковала методы работы в его академии. Подробности громкого скандала расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Сказки Венского леса"

Фото: legion-media.com/ТАСС/Александр Щербак

Фигуристка Елена Костылева работает в академии "Ангелы Плющенко" с марта 2024 года, и за это время среди прочего успела выиграть Гран-при России среди юниоров, а также первенство страны. Однако мама 14-летней спортсменки Ирина не раз публично критиковала тренерские навыки двукратного олимпийского чемпиона: в частности, утверждала, что спортсменам постоянно дают очень много сладкого и при этом снижают нагрузки.

Новым поводом для конфликта стала серебряная медаль, которую Елена завоевала на Гран-при в Омске 21 ноября. В своем телеграм-канале Ирина написала, что ее дочь выглядела "деревянной" и "колченогой", а отец девочки якобы сказал, что худшей подготовки к соревнованиям в ее карьере никогда не было.

Я сказала Лене, что мне впервые за девять лет было за тебя стыдно. <...> Ты, Лена, не каталась, не вращалась, не представляла программу, ты моталась по льду – горбатая... Да еще и не прыгала. А разве я не права?
Ирина Костылева
мать фигуристки Елены Костылевой

Сам Плющенко отметил в своем телеграм-канале, что Елена каталась в Омске не до конца здоровой (отдельно подчеркнув, что все процедуры по восстановлению оплачивает академия). При этом он намекнул, что "гонят ее травмированную на лед" не они.

"Ребенка-спортсмена нужно хвалить хотя бы иногда! А не говорить, что она "говно" и "толстожопая" и ничего у нее не получится. Я не раз запрещал это делать "Сказкам Венского леса" (так Плющенко называет мать фигуристки. – Прим. ред.), но безрезультатно, а также запретил учить тренеров, как тренировать, вставлять свои дилетантские "5 копеек" везде и всегда! Поэтому "Сказки Венского леса" у меня в блоке", – отметил Плющенко.

При этом тренер опубликовал видео, на котором дарит 14-летней подопечной новый iPhone 17 за выступление в Омске. Ранее Плющенко рассказывал, что Ирина якобы отбирает телефон у своей дочери, чтобы ограничить коммуникацию с его штабом.

"Настоятельно рекомендую "Сказкам Венского леса" не покушаться на чужое имущество", – написал Плющенко.

Спустя четыре дня после завершения соревнований в Омске, 25 ноября, тренер опубликовал серию постов с резкой критикой в адрес матери фигуристки. В частности, видео, на котором, как утверждает Плющенко, Ирина идет по улице и громко отчитывает методиста академии за пробелы в подготовке дочери (правда, лица женщины не видно, так как ее снимали со спины).

"Вы о****и совсем там, б***ь?! Е******ь что ли, б***ь, уроды, б***ь?! Почему трое стоят у борта тренеров, она ни одного каскада не прыгнула на разминке. Каким образом она будет прыгать его в программе?! Вы о****и б***ь, смешные!" – выругалась, предположительно, Ирина Костылева.

В конце видео женщина добавила, что ее дочь уже пригласили в группу другого тренера – Елены Водорезовой.

"Слушайте, все: до свидания, кураторы, до свидания! Сегодня к Лене подходила Водорезова – уходим к ней. Все, чао бамбино", – закончила разговор героиня видео.

Также Плющенко показал расписку от 3 октября 2025 года, в которой Ирина обязуется "не читать, не писать и не публиковать негативную информацию в прямом или косвенном смысле" про руководство академии, ее тренеров, нынешних и бывших подопечных. В противном случае ей придется покинуть территорию академии, а также дом, который снимают для ее семьи Плющенко и его супруга Яна Рудковская.

"Но мама-блогер, как говорится, хозяин своего слова – слово дал, слово взял", – отметил тренер.

Евгений Плющенко подал жалобу на мать фигуристки Костылевой

В итоге Ирину удалили с тренировочной арены в том числе за "мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей", а также "за жестокое обращение с Еленой в раздевалке и на территории академии".

"С применением физической силы к хрупкой девочке! Есть доказательные видеоматериалы с камер и показания свидетелей, включая видеозаписи тренеров, персонала и родителей. Мама-блогер уже состоит на учете в органах опеки по этому вопросу", – заявил Плющенко.

Все доказательства нами были собраны и переданы во все соответствующие органы, включая уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка – Марии Львовой-Беловой, а также в ФФККР (Федерацию фигурного катания на коньках России. – Прим. ред.)). Боюсь даже представить, какой шок испытает общественность, увидев эти материалы.
Евгений Плющенко
двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию

Более того, Плющенко утверждает, что Яна Рудковская "лично много раз вытаскивала маму-блогера из полиции", а также "давала за нее поручительство опеке".

"Шансов, наверное, было слишком много. И их тоже не оценили", – написал Плющенко.

Также создатель академии обвинил Ирину в выбегании на лед с "ценными дилетантскими указаниями", съемке несовершеннолетних спортсменов и публикации рассказов про их тренировки для развития своих соцсетей.

Кроме того, по его словам, Ирина позволяла себе "оскорбления, мат и угрозы" при свидетелях в отношении сына фигуриста и других учеников академии. Плюс тренер обвинил мать Елены в "систематической лжи" про себя и свой штаб.

Более того, Плющенко утверждает, что защиты от Ирины у него попросили сама 14-летняя фигуристка, а также ее отец, который работает в той же академии.

"Держит Лену в строгости"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lena.kostyleva

Ответ Ирины Костылевой не заставил себя ждать. В своем телеграм-канале она опубликовала видео разговора со своей дочерью в ее комнате. На вопрос матери, все ли у нее хорошо, Елена сказала, что не будет ничего говорить, и не раз просила выключить камеру.

"Вон там поцарапано (показывает на шею. – Прим. ред.). Не надо меня, пожалуйста, снимать", – сказала фигуристка в ответ на просьбу показать побои.

По мнению Ирины, "Плющенко начал бомбить", так как "закончились два месяца ее карантина", и она снова придет наблюдать за тренировками.

"И спрошу у него, почему Лена не работает связками в программах? Почему не катает с прыжками программы? Только макеты. Почему вообще не вращается?" – написала мама спортсменки.

Также она утверждает, что в июне 2025 года в академии принуждали ее дочь обратиться в органы опеки. В качестве доказательства она привела скриншоты переписки Елены Костылевой со своим бывшим тренером Елизаветой Нугумановой, которая якобы по просьбе Плющенко просила юную спортсменку связаться с представителем аппарата Марии Львовой-Беловой. В итоге, по словам мамы девочки, сотрудники опеки пришли в их дом вместе с полицией и допросили ее.

"Я потребовала отдать мне несовершеннолетнего ребенка 13 лет (ее возраст на тот момент. – Прим. ред.). Или мне присутствовать при ее допросе. На что меня начали запихивать в полицейскую машину. <...> Что писала Лена одна в доме Рудковских, до сих пор никто не знает", – рассказала Ирина.

При этом она сама опубликовала постановление комиссии по делам несовершеннолетних Одинцовского городского округа Московской области от 21 августа 2025 года, в котором признана виновной по статье о неисполнении родительских обязанностей (5.35 КоАП РФ) и наказана предупреждением. В документе указано, что Ирина Костылева "систематически допускает конфликты с дочерью, заставляя выполнять физические нагрузки без желания несовершеннолетней", а также критикует девочку, "что отрицательно влияет на ее психоэмоциональное состояние".

Кроме того, в постановлении говорится о телесных повреждениях на левой щеке Елены: органам опеки Ирина пояснила, что ругала дочь за "плохо отработанную тренировку".

Лена начала в ответ орать на нее, Костылева И. А. решила закрыть ей рот и схватила ее за щеку рукой без применения силы. Костылева И. А. пояснила, что она держит Лену в строгости и многое ей запрещает, так как ее карьера важна.
из постановления комиссии

Также в документе приведены слова самой фигуристки, которая пожаловалась на постоянные конфликты с матерью за "слив" тренировок и поедание сладостей, и "из-за этого ей очень обидно".

Документ Ирина Костылева прокомментировала словами, что "по критериям, по которым меня осудили, надо осудить всех родителей фигуристов". Также она пожаловалась на сроки предоставления ей копии постановления: по ее словам, она получила ее на руки только 25 ноября, хотя на обжалование есть всего 10 дней. На самом заседании женщина тоже не присутствовала, потому что о нем не знала.

"Надо идти в суд. Что это за беспредел", – написала Ирина в телеграм-канале.

Также она прокомментировала обвинения в свой адрес касаемо жестких запретов по отношению к дочери.

"Это какой-то сюр. Фигурист выходит на лед работать, пахать. Если не работает, а "сливает" тренировку, его надо заставлять работать. А как заставлять? Может, палкой бить? Нет. Остается ругать. А как иначе? А может, мне под подушку Леночке пару плиточек шоколада надо положить? Чтоб жирная жопа у чемпионки России в дверь не вошла к концу сезона", – подчеркнула Ирина.

"Била на моих глазах"

Фото: legion-media.com/ТАСС/Александр Щербак

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что ее юристы детально разбираются в ситуации вокруг Елены Костылевой.

"Подключился медиатор, который работает в нашем аппарате. Конечно, будем держать историю на контроле", – подчеркнула детский омбудсмен.

При этом новые подробности скандала в своем телеграм-канале рассказала Елизавета Нугуманова, которую мама фигуристки обвинила в просьбах к дочери жаловаться в органы опеки. По словам тренера из академии Плющенко, она работала со спортсменкой больше полугода и была вынуждена слушать советы Ирины Костылевой каждый день.

"Потом это стало переходить границы, она начинала мне писать длинные сообщения, голосовые по 5–8 минут, говорила, как нужно учить Лену и что вставлять в программу. Выбегала к нам на лед, говоря, что все тренеры плохие, ругаясь матом при всех присутствующих детях. Я была в шоке", – поделилась подробностями Нугуманова.

Так как я переодевалась в одной раздевалке с Леной, я ежедневно видела, как мама неоднократно унижает Лену, говорит ей слова не просто плохие, а ужасные – что нельзя говорить спортсмену, это ломает психику ребенка. Потом она ее била на моих глазах, я сразу шла к нашим администраторам и охране в слезах от того, как мне жалко ребенка, который полностью выкладывается на тренировках. После того как она ее ударила в живот, Лена подошла ко мне и сказала, что нужно что-то делать, звонила Яне Александровне (Рудковской. – Прим. ред.), и после этого на следующий день в академию приехали все органы. Всему этому есть видеодоказательства с камер наблюдения академии, и есть видео у меня на телефоне.
Елизавета Нугуманова
бывший тренер Елены Костылевой

По словам Нугумановой, как только она дала показания в полиции и органах опеки, мать девочки отстранила ее от занятий с дочерью.

"Ирине давали много шансов ради Лены, просили исправить поведение с ребенком и на людях в академии, но она становилась только агрессивнее", – добавила Нугуманова.

На конфликт в академии Плющенко отреагировал и заслуженный тренер России, двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин. В беседе с РИА Новости он прямо назвал маму Елены Костылевой неадекватной.

"Я слежу за этой девочкой. Лена мне симпатична и очень нравится, как она катается и как прыгает. Я абсолютно уверен в том, что ее мама – просто неадекватный человек. Потому что я знаю, что Лена раньше тренировалась и у Игоря Лютикова, и у Этери Тутберидзе, а потом перешла к Жене (Плющенко. – Прим. ред.). И везде у нее возникала одна и та же история", – сказал Жулин.

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с агентством призвал разобраться в этой истории и отметил, что дисциплина накладывает ответственность не только на ребенка, но и на родителей. По его мнению, если есть факты насилия, юную спортсменку необходимо от этого защищать.

