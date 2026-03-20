Экс-супруга блогера Косенко потребовала более 5 млн рублей в месяц на алименты

Блогер Сергей Косенко заявил, что его бывшая супруга Александра Белякова потребовала 5,5 миллиона рублей ежемесячно на содержание детей. В противном случае инфлюенсер якобы не сможет их увидеть. Подробности – в материале Москвы 24.

"После оплаты увидеть собственных детей"

Блогер Сергей Косенко, который "прославился" тем, что кинул своего новорожденного ребенка в сугроб, рассказал о спорах с бывшей женой Александрой Беляковой по поводу алиментов на содержание сыновей – 2-летнего Лео и 3-месячного Марка.

Инфлюенсер отметил в интервью телеведущей Виктории Боне, что стабильно отправлял на эти цели по 4 тысячи долларов (около 339 тысяч рублей по нынешнему курсу), но этого оказалось мало. Более того, пока он не оплатит накопившийся за три месяца "долг", Белякова якобы не разрешит ему увидеть наследников.





Сергей Косенко блогер Мне приходит счет на 65 тысяч долларов за месяц – 5,5 миллиона рублей. Мне отправляет Саша. За месяц – а прошло три. То есть я должен уже 17 миллионов рублей, чтобы после оплаты увидеть собственных детей.

Также Косенко рассказал, что после отъезда Беляковой на роды в США, экс-супруги общаются только через адвокатов. А еще поделился, что одолжил у друга 80 миллионов рублей за год до развода, чтобы поддерживать в соцсетях свой роскошный образ жизни, поэтому сейчас в долгах. Боня в ответ заявила, что такого размера алиментов нет даже в Монако, и посчитала требования Александры "манипуляцией и шантажом".

О разводе Косенко и Беляковой стало известно в конце декабря 2025 года. Об этом экс-супруга сообщила в соцсетях, не уточнив причин разрыва.

Косенко в этот момент находился на отдыхе, во время которого заявил подписчикам, что его жизнь "еще никогда не была так прекрасна". Позже он подтвердил развод и отметил, что они оба "старались" сохранить брак.

"Я очень люблю Сашу. Она прекрасная женщина, она прекрасная жена, она прекрасная мать. Наш период вместе... Я считаю, что это была очень классная и красивая история", – написал Косенко в закрытом телеграм-канале.

При этом подписчики пары не сразу поверили в то, что они разводятся, так как новость о расставании появилась спустя три недели после рождения второго сына. Также некоторые припомнили розыгрыш перед первыми родами Беляковой: тогда Александра и Сергей заявили, что у них пиар-роман по контракту.

Впервые блогеры сообщили о своих отношениях в 2023 году во время совместного подкаста, признавшись, что встречаются около полугода. Вскоре стало известно о беременности Александры. В ноябре у пары родился сын, которого назвали в честь Леонардо ДиКаприо. А в 2024-м, по данным СМИ, пара тайно сыграла свадьбу.

"Самое популярное видео"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ann_semenovichsergey_kosenko

Сергей Косенко стал известен на всю страну после публикации скандального ролика в январе 2024 года, когда он кинул своего новорожденного сына в сугроб. Причину поступка мужчина объяснил тем, что хотел "снять самое популярное видео".

Это вызвало критику со стороны пользователей Сети: в частности, подписчики блогера требовали лишить его родительских прав. В свою очередь Косенко попытался оправдаться.

"Неужели кто-то поверил, что я собственного сына буду в снег бросать?" – написал он в социальной сети.

Позже Косенко заявил, что в съемках якобы участвовала кукла, а видео с лицом мальчика было смонтировано. Спустя время Косенко удалил запись.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин тогда распорядился возбудить уголовное дело в отношении Сергея по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и покушения на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего. В январе 2025 года московский суд заочно арестовал Косенко и постановил взять блогера под стражу на 2 месяца. Срок начнется либо с момента его экстрадиции в Россию, либо с момента задержания.

Кроме того, МВД объявило Косенко в розыск, также были арестованы счета блогера в российских банках на сумму свыше 206 миллионов рублей.

