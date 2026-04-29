29 апреля, 17:06

Более 1 200 временных пунктов вакцинации питомцев откроется в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в 2026 году откроется более 1 200 временных пунктов бесплатной вакцинации животных против бешенства. Об этом рассказал председатель комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

По его словам, в городе уже работают дополнительные временные пункты бесплатной вакцинации. Это ежегодная плановая работа, пункты открываются в течение всего года.

"С наступлением теплой погоды пунктов вакцинации станет больше, так как в мае будут открываться пункты и возле выгульных площадок", – приводит слова Сауткина РИА Новости.

Кроме того, в госветклиниках столицы бесплатную прививку против бешенства можно сделать в любой удобный день в часы работы. Для удобства владельцев рекомендуется заранее записаться на процедуру через портал mos.ru.

Ранее Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект по созданию единой базы данных домашних животных и их маркировке.

Проект вводит понятие "единый реестр домашних животных" и предусматривает обязательную регистрацию в государственной информационной системе. Как напомнили авторы проекта, формирование ответственного отношения к животным находится в зоне ответственности правительства.

В Госдуму внесли законопроект о создании реестра домашних животных

