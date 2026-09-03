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03 сентября, 12:00

Общество

Участники проекта "Активный гражданин" выберут лучшее мороженое

Участники проекта "Активный гражданин" выберут лучшее мороженое

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Гастрономическое голосование проходит на платформе "Активный гражданин". Москвичи могут выбрать лучшее мороженое и поддержать любимого производителя.

Для этого нужно войти через аккаунт на mos.ru и открыть вкладку "Голосования". Затем ознакомиться с номинациями и отдать свой голос.

В финале 94 претендента. Всего 11 номинаций, среди них – "Семейный формат", "Ремесленное крафтовое мороженое" и "Инновационное мороженое". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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