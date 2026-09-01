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01 сентября, 16:45

Общество

Первая декада сентября станет самой теплой в Москве

Первая декада сентября станет самой теплой в Москве

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Температура воздуха в сентябре в Москве будет выше климатической нормы в среднем на один градус. Самой теплой, по прогнозам синоптиков, станет первая декада месяца. Основное количество дождей также ожидается в первой половине сентября.

В среду, 2 сентября, утром в Москве будет около 17 градусов, днем воздух прогреется до 22 градусов, а вечером температура опустится до 17 градусов. В течение дня возможны кратковременные локальные дожди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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