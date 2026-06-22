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22 июня, 21:45

Общество

Капитан ВС РФ Шарипов возложил цветы к мемориалу ВОВ

Капитан ВС РФ Шарипов возложил цветы к мемориалу ВОВ

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Капитан Вооруженных сил России Эльдар Шарипов 22 июня возложил цветы к мемориалу Великой Отечественной войны. Торжественная церемония, приуроченная ко Дню памяти и скорби, прошла на территории исторического парка Тимирязевской академии. В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели вуза, а также местные жители. Вместе они почтили память героев минутой молчания.

Еще одно торжественное мероприятие прошло на востоке столицы, у памятника маршалу Рокоссовскому. В нем принял участие ветеран боевых действий Владислав Гусев. Вместе с местными жителями он возложил цветы к монументу и почтил память советских воинов, сражавшихся в годы ВОВ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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