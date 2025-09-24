Певица Алсу высказалась против оправдания измен "природными инстинктами"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

Певица Алсу в своем блоге поделилась позицией относительно супружеских измен, заявив, что не понимает попытки оправдать неверность биологическими инстинктами. Об этом сообщает "Радио 1".

Артистка раскритиковала распространенную, по ее мнению, ситуацию, когда мужчины объясняют измены биологическими потребностями, в то время как от женщин ожидают терпимости.

"Мое мнение – природа природой, а у человека, в отличие от животного, есть интеллект и способность к анализу и выбору. У нас есть сознание и сердце. Верность – это выбор, это решение не идти на поводу у инстинкта", – написала певица.

Она добавила, что ведение двойной жизни не имеет ничего общего с уважением к партнеру, и призвала действовать из позиции зрелости и честности.

