Испанец Хаби Алонсо возглавит английский футбольный клуб "Челси"

Фото: Getty Images/Quality Sport Images/Alvaro Medranda

Испанец Хаби Алонсо назначен главным тренером английского футбольного клуба "Челси". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Он начнет работать на посту с 1 июля. Контракт рассчитан на четыре года.

"Челси – один из крупнейших клубов мирового футбола, и я испытываю огромную гордость, став тренером этого великого клуба. Из моих разговоров с владельцами и спортивным руководством стало ясно, что у нас общие амбиции. Мы хотим создать команду, способную стабильно выступать на самом высоком уровне и бороться за трофеи", – отметил Алонсо.

В апреле "Челси" уволил главного тренера Лиама Росеньора. Исполняющим обязанности до конца сезона был назначен Калум Макфарлейн. Клуб проиграл последние 5 матчей в чемпионате Англии, не забив ни одного мяча.

Ранее итальянский тренер Карло Анчелотти продлил контракт со сборной Бразилии по футболу до 2030 года. Прошлое соглашение с ним было рассчитано до конца чемпионата мира 2026 года.

