20 мая, 05:00

Происшествия

Суд арестовал блогера Булаха за поездку на диване в центре Москвы

Фото: depositphotos/belchonock

Пресненский районный суд Москвы арестовал блогера Марка Булаха за поездку на диване на Патриарших прудах. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Инцидент произошел 16 мая на улице Малой Бронной. Блогер создавал помехи движению и проезду транспорта, двигаясь по дороге на диване, который был установлен на электросамокаты.

Суд назначил Булаху наказание в виде административного ареста на 15 суток.

Ранее СМИ сообщили о задержании певицы Линды (настоящее имя – Светлана Гейман) в Москве. Оперативники пришли в компанию "Профит", владельцем которой является гендир издательства "Джем" Андрей Черкасов, находящийся в СИЗО по делу о мошенничестве.

Линду, предварительно, подозревают в том, что она вместе с директором компании "Профит" Дарьей Шамовой подделала бумаги и переписала на себя права на свои песни. До этого права были у продюсера Максима Фадеева.

