Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук

Российский хоккеист, капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал кандидатом педагогических наук, получив соответствующую степень. Об этом сообщает портал Russian Machine Never Breaks.

По его данным, хоккеисту удалось защитить 145-страничную диссертацию, посвященную отличиям североамериканской и российской хоккейных культур при подготовке молодых игроков. В частности, Овечкин считает, что спортсменам полезно сочетать оба подхода.

Также в своей работе Овечкин подчеркнул, что в России обращают внимание на владение шайбой и технические навыки, а в Северной Америке упор делается на скорость игры и физическую подготовку.

Ранее Овечкин допустил скорое завершение карьеры, поскольку он не готов рисковать здоровьем ради ее продления. Хоккеист пояснил, что хочет избежать хронических болей в коленях, локтях и спине после ухода из спорта, поэтому планирует подойти к этому вопросу "с умом".

При этом окончательное решение будет зависеть от физической формы. Спортсмен отметил, что хоккей сейчас жесткий и быстрый и в силу своего возраста ему тяжело соперничать с молодыми парнями.

