Риелтор Свиридов рассказал, как обезопасить себя от покупки квартиры с жильцами

Риск купить квартиру вместе с человеком, у которого есть право на бессрочное проживание, остается высоким, предупредили специалисты. Как решать такую проблему и что нужно сделать для проверки жилья на предмет подводных камней, разбиралась Москва 24.

Плюс жилец

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Житель Санкт-Петербурга купил квартиру примерно за 8 миллионов рублей, в которой был человек с возможностью бессрочного проживания в ней, сообщил телеграм-канал Mash. По данным СМИ, новый владелец успел сделать там ремонт, после чего явился пенсионер, заявивший о своих правах.



Как выяснилось, в ходе приватизации в 1990-х годах пожилой петербуржец отказался от своей доли в пользу собственника, но сохранил право бессрочного проживания. Продавец квартиры не уведомил покупателя об этом обременении, а после сделки перестал выходить на связь. Обращения в полицию результата не дали.



В российском законодательстве есть категория граждан, за которыми сохраняется право пожизненного проживания в жилье при смене собственника. В первую очередь это "отказники от приватизации" – люди, добровольно отрекшиеся от своей доли в 1990-х годах, а также получатели завещательного отказа, если наследодатель обязал наследника предоставить им право проживания.



При этом с 4 октября 2025 года в России появились новые формы выписок из ЕГРН, в которых можно увидеть, есть ли в квартире жильцы, обладающие правом бессрочного проживания. Однако сведения вносятся в реестр по заявлению собственника и такого жильца.



Юрист по недвижимости Елена Кульпина в разговоре с Москвой 24 объяснила, что методов выселить человека в подобной ситуации не существует.





Елена Кульпина юрист по недвижимости Закон таких жильцов защищает, поэтому остается только договариваться, но нужно понимать: человек вряд ли согласится выселиться просто так. Ему надо где-то жить, и обычно у отказников это единственное жилье. Поэтому договориться можно только на условиях компенсации, которая позволит приобрести другую недвижимость.

При этом есть практический нюанс: если человек сам выписался из квартиры, обратно вписаться он уже не сможет. Суды расценивают это как добровольный отказ от права пользования жилым помещением и повторно не вселяют.



"Однако рассчитывать на это как на основной метод защиты не стоит, это скорее исключение, чем правило. Лучший способ избежать такой ситуации – заказать юридическую проверку документов до покупки квартиры. Все это можно было бы предупредить, если бы покупатель заранее проверил историю объекта", – пояснила юрист.



По ее словам, если человек прописан в квартире с 1990-х годов, это может быть "красным флагом", сигнализирующим, что в квартире есть отказник, которого выписать потом будет невозможно.

Поднять архивы

Риелтор Олег Свиридов в беседе с Москвой 24 подтвердил, что наличие лиц с правом пожизненного проживания является ключевым фактором риска, который необходимо учитывать при совершении любых сделок с недвижимостью.

"Чтобы защититься, необходимо тщательно изучать историю квартиры начиная с момента ее приватизации. Кто был прописан на тот момент? Все ли воспользовались правом на приватизацию или были отказники?" – пояснил он.



По словам риелтора, проблема также заключается в том, что приватизация происходила в далеких 1990-х годах и документы могли потеряться или не сохраниться.





Олег Свиридов риелтор Поэтому их нужно обязательно восстанавливать: обращаться в Госархив, смотреть всю историю объекта, от получения первого ордера до последнего перехода прав собственности. Кто был прописан, на какой стадии выписан, куда и по какой причине – это требует серьезной работы, которая позволяет минимизировать риски.

Причем это касается не только старых домов, новые многоэтажки тоже в поле зрения. В частности, если человек отсутствовал (был в заключении, долгой заграничной командировке или на военной службе), а квартиру приватизировали без него.

"Когда он вернется, то может воспользоваться своим правом, и это станет проблемой для нового собственника", – уточнил Свиридов.



Несмотря на то что архивный документ по квартире показывает практически все подводные камни, для полного понимания ситуации эксперт порекомендовал обратится к специалисту, который сразу обратит внимание на подозрительные моменты.



"Если же человек с правом проживания уже заявил о себе, избавляться от недвижимости не лучший вариант, потому что это всегда будет предметом торга вниз. Самое разумное – договариваться с этим человеком. Выселить его через суд практически невозможно, у меня таких примеров в практике нет", – обратил внимание Свиридов.



Кроме возможности пожизненного проживания, есть и другие нюансы, которые стоит проверять через архив, например переход права по наследству.

Бывает, что супруги живут вместе, потом один из них умирает. Второй зачастую решает, что квартира оформлена на него, и не предпринимает никаких дополнительных действий. Но если она покупалась в браке, нужно оформлять наследование супружеской доли: без этого недвижимость не зарегистрируют в Росреестре, обратил внимание Свиридов.

