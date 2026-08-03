Риелтор Свиридов рассказал, как обезопасить себя от покупки квартиры с жильцами

Риск купить квартиру вместе с человеком, у которого есть право на бессрочное проживание, остается высоким, предупредили специалисты. Как решать такую проблему и что нужно сделать для проверки жилья на предмет подводных камней, разбиралась Москва 24.
Плюс жилец
Житель Санкт-Петербурга купил квартиру примерно за 8 миллионов рублей, в которой был человек с возможностью бессрочного проживания в ней, сообщил телеграм-канал Mash. По данным СМИ, новый владелец успел сделать там ремонт, после чего явился пенсионер, заявивший о своих правах.
Как выяснилось, в ходе приватизации в 1990-х годах пожилой петербуржец отказался от своей доли в пользу собственника, но сохранил право бессрочного проживания. Продавец квартиры не уведомил покупателя об этом обременении, а после сделки перестал выходить на связь. Обращения в полицию результата не дали.
При этом с 4 октября 2025 года в России появились новые формы выписок из ЕГРН, в которых можно увидеть, есть ли в квартире жильцы, обладающие правом бессрочного проживания. Однако сведения вносятся в реестр по заявлению собственника и такого жильца.
Юрист по недвижимости Елена Кульпина в разговоре с Москвой 24 объяснила, что методов выселить человека в подобной ситуации не существует.
При этом есть практический нюанс: если человек сам выписался из квартиры, обратно вписаться он уже не сможет. Суды расценивают это как добровольный отказ от права пользования жилым помещением и повторно не вселяют.
"Однако рассчитывать на это как на основной метод защиты не стоит, это скорее исключение, чем правило. Лучший способ избежать такой ситуации – заказать юридическую проверку документов до покупки квартиры. Все это можно было бы предупредить, если бы покупатель заранее проверил историю объекта", – пояснила юрист.
По ее словам, если человек прописан в квартире с 1990-х годов, это может быть "красным флагом", сигнализирующим, что в квартире есть отказник, которого выписать потом будет невозможно.
Поднять архивы
Риелтор Олег Свиридов в беседе с Москвой 24 подтвердил, что наличие лиц с правом пожизненного проживания является ключевым фактором риска, который необходимо учитывать при совершении любых сделок с недвижимостью.
"Чтобы защититься, необходимо тщательно изучать историю квартиры начиная с момента ее приватизации. Кто был прописан на тот момент? Все ли воспользовались правом на приватизацию или были отказники?" – пояснил он.
По словам риелтора, проблема также заключается в том, что приватизация происходила в далеких 1990-х годах и документы могли потеряться или не сохраниться.
Причем это касается не только старых домов, новые многоэтажки тоже в поле зрения. В частности, если человек отсутствовал (был в заключении, долгой заграничной командировке или на военной службе), а квартиру приватизировали без него.
"Когда он вернется, то может воспользоваться своим правом, и это станет проблемой для нового собственника", – уточнил Свиридов.
Несмотря на то что архивный документ по квартире показывает практически все подводные камни, для полного понимания ситуации эксперт порекомендовал обратится к специалисту, который сразу обратит внимание на подозрительные моменты.
"Если же человек с правом проживания уже заявил о себе, избавляться от недвижимости не лучший вариант, потому что это всегда будет предметом торга вниз. Самое разумное – договариваться с этим человеком. Выселить его через суд практически невозможно, у меня таких примеров в практике нет", – обратил внимание Свиридов.
Кроме возможности пожизненного проживания, есть и другие нюансы, которые стоит проверять через архив, например переход права по наследству.
Бывает, что супруги живут вместе, потом один из них умирает. Второй зачастую решает, что квартира оформлена на него, и не предпринимает никаких дополнительных действий. Но если она покупалась в браке, нужно оформлять наследование супружеской доли: без этого недвижимость не зарегистрируют в Росреестре, обратил внимание Свиридов.