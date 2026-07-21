Риелтор Перескокова: хоумстейджинг прибавляет к стоимости аренды жилья от 10 тыс руб

В России растет популярность услуг хоумстейджинга – предпродажной подготовки жилья для повышения его привлекательности. Помогает ли это совершать более выгодные сделки на самом деле, разбиралась Москва 24.

Пара новых штрихов

В России зафиксировали рост спроса на услуги хоумстейджинга – предпродажной подготовки квартир, которая помогает сделать объект более привлекательным для покупателей или арендаторов. К примеру, если раньше на рынке съемного жилья было 25–30% подобных лотов, то теперь их порядка 40–50%, рассказал РИА Недвижимость ведущий аналитик компании "Этажи" Александр Иванов.





Александр Иванов ведущий аналитик риелторской компании Если год назад около четверти квартир проходили предпродажное преображение, то теперь это примерно каждая третья квартира. Упаковка стала важна как для покупателей, так и для продавцов.

Более того, в сегменте посуточной аренды таких квартир, по данным основательницы агентства недвижимости "БезФильтров" Ригины Гордеевой, уже 70–80%. Эксперт уточнила, что хоумстейджинг в Москве обойдется примерно в 100–200 тысяч рублей, а в регионах – в среднем на 10–15% дешевле. Для сравнения, полноценный ремонт требует вложений от 2 миллионов рублей, что делает процесс в 10–20 раз дороже.

В свою очередь, директор департамента вторичной недвижимости агентства Est-a-Tet Юлия Дымова в беседе с журналистами обратила внимание на то, что основной спрос на хоумстейджинг формируют продавцы, которым необходимо реализовать жилье в короткие сроки. Например, в рамках trade-in или альтернативных сделок.

При этом в столице хоумстейджингом интересуются в 2,5 раза чаще, чем в целом по стране, сообщили СМИ в пресс-службе системы поиска "Яндекса" по услугам. Кроме того, спрос на подобные работы в Москве увеличился на 37% за год, отметили представители сервиса "Профи.ру".

Ранее стало известно, что россияне начали отказываться от минимализма и скандинавского стиля в пользу "дофаминовых" интерьеров. Их отличают яркие цвета, фактуры и индивидуальные детали, которые отражают личность владельца и создают пространство, где "становится легче".

Очевидная выгода?

В зависимости от состояния и поставленных задач, хоумстейджинг может включать в себя целый комплекс мероприятий. В частности, освобождение пространства от лишних вещей, грамотную перестановку мебели для улучшения зонирования и визуального восприятия, обновление декора, текстиля и освещения, а иногда даже мелкий косметический ремонт, пояснила Москве 24 риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.



"Иногда одного только грамотно подобранного текстиля достаточно, чтобы полностью преобразить пространство и создать совершенно другое впечатление", – обратила внимание специалист.

В рамках услуги также часто проводится профессиональная фотосъемка и подготовка визуальных материалов для размещения объявлений. Конечная цель хоумстейджинга – не просто украсить квартиру, а помочь недвижимости скорее найти своего покупателя или арендатора и повысить итоговую стоимость сделки за счет более выгодной и эффектной презентации.



"Помочь продать или сдать квартиру быстрее может также грамотное и подробное описание квартиры, вежливое и уважительное отношение к клиенту или небольшая уступка в цене от рыночной", – уточнила Перескокова.



По ее словам, услуга действительно востребована, но ее актуальность и популярность напрямую зависят от экономической ситуации на рынке недвижимости.





Наталья Перескокова риелтор, эксперт по недвижимости Если говорить о трендах последних лет, пик интереса к этой услуге пришелся на период примерно трехлетней давности, когда ипотечные ставки были невысокими. Кроме того, на рынке присутствовало большое количество так называемых мини-инвесторов – частных лиц, которые вкладывали деньги в эконом-жилье и редевелопмент с целью последующей перепродажи или сдачи в аренду. В те годы хоумстейджинг был действительно востребованным инструментом для быстрого увеличения ликвидности объекта и повышения его привлекательности.

Однако с введением высоких ипотечных ставок количество частных инвесторов на рынке существенно сократилось, а вместе с этим снизился и спрос на такие услуги. Поэтому утверждение, что популярность возросла именно в последнее время, некорректно, пояснила риелтор.

Тем не менее услуга остается качественной и полезной, особенно для собственников, которые понимают ее ценность и готовы инвестировать в подготовку объекта, подчеркнула она.



"Из моей практики могу привести конкретный пример. Клиенты приобрели апартаменты за условные 7 миллионов рублей, работа профессионального стейджера обошлась в 100 тысяч без учета мебели, текстиля, декора и других материальных затрат. При этом удорожание объекта в итоге составило примерно 1,5–2 миллиона рублей", – рассказала Перескокова.

В сегменте аренды, по ее информации, обычные апартаменты без подготовки сдаются за 50–55 тысяч рублей в месяц, в то время как недвижимость после хоумстейджинга может сдаваться за 65–70 тысяч.

"Важно отметить, что при более высокой цене аренды такой объект не простаивает дольше обычного. Наоборот, съемщики находят его быстрее, потому что он выглядит более ухоженным, продуманным и вызывает желание там жить", – уточнила эксперт.



Ключевой механизм работы хоумстейджинга – воздействие на психологию потенциального клиента. Заходя в подготовленное пространство, человек на подсознательном уровне принимает решение гораздо быстрее. Ему становится уютно, он представляет свою жизнь в этом интерьере и мысленно уже переезжает, объяснила Перескокова.





Наталья Перескокова эксперт по недвижимости Эмоциональное вовлечение значительно повышает вероятность того, что клиент выберет именно этот объект, даже если он немного дороже аналогичных вариантов без подготовки. Поэтому хоумстейджинг – это не просто декорирование, а работа с восприятием и эмоциями.

Выбирая специалиста на подобные работы, эксперт призвала ориентироваться на портфолио и отзывы. Кроме того, до начала преображения недвижимости стоит согласовать все ключевые моменты: рендеры, цветовую гамму, бюджет, сроки и конкретный перечень задач.

"Лучше всего расписать детально – с конкретными ссылками на стоимость материалов, мебели или предметов декора, чтобы в процессе не возникало сюрпризов", – добавила она.

Также важно заранее обсудить, что именно входит в работу стейджера, а что закупается отдельно. При этом форма регистрации (юридическое лицо, ИП или самозанятость) не имеет значения: главное, чтобы специалист работал через договор.



При этом собственник при помощи косметического ремонта может пытаться спрятать недостатки квартиры. Поэтому при покупке или аренде приобретателю нужно быть крайне внимательным и проверять все, от работоспособности техники до состояния всех сантехнических узлов, стен и мебели, резюмировала эксперт.

