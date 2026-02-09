Форма поиска по сайту

09 февраля, 12:16

Город

Стартовало строительство пешеходного моста на Болотной набережной

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Строительство нового пешеходного моста началось на Болотной набережной в Москве, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Новое сооружение протяженностью порядка 170 метров появится в русле Водоотводного канала и соединит участки набережной, разделенные улицей Серафимовича. Кроме того, в проекте предусмотрены четыре схода на саму Болотную набережную.

"В результате завершим создание единого пешеходного маршрута, связывающего Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг", – рассказал Бирюков.

Проект моста уникален тем, что часть работ будет ограничена по высоте зоной под Малым Каменным мостом. Само строительство будет идти с воды при помощи специальной насыпи, поэтому проезжая часть остается открытой для движения. При этом не исключены незначительные ограничения в момент подвоза материалов.

Сначала при помощи двух барж будет сооружена насыпь, затем на ней установят свайные фундаменты для 11 опор моста. После этого строители начнут оборудовать пролетное строение и перильное ограждение. В конце этого этапа специалисты установят архитектурно-художественную подсветку.

Ранее в столице благоустроили Мантулинскую улицу и проезд вдоль парка "Красная Пресня". В рамках работ специалисты убрали воздушные линии под землю, дополнительно проложили водосточные сети, привели в порядок тротуары и при необходимости их расширили, а также обновили на них почти 7,2 тысячи квадратных метров покрытия.

