09 февраля, 11:42

Политика

Трамп назвал выступление Bad Bunny на "Супербоуле" оскорблением США

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп назвал оскорблением США выступление пуэрто-риканского рэпера Bad Bunny на "Супербоуле" – финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги. Об этом сообщает ABC News.

Мероприятие прошло 8 февраля на стадионе "Ливайс Стэдиум" в Санта-Кларе, штат Калифорния. Трамп оказался недоволен шоу музыканта, назвав его "пощечиной" для страны. Глава Белого дома особенно не оценил то, что исполнитель говорил только на испанском языке.

"Это бессмысленно, это оскорбление величия Америки и не соответствует нашим стандартам успеха, творчества и совершенства. Никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень, а его танцы отвратительны, особенно для маленьких детей, которые смотрят это по всей территории США и по всему миру", – заявил американский лидер.

Ранее сотрудник завода Ford Ти Джей Сабула во время визита Трампа на предприятие начал кричать в адрес главы государства оскорбления, также он назвал его "защитником педофилов" из-за скандала, связанного с делом финансиста Джеффри Эпштейна.

В ответ президент показал работнику средний палец. В Белом доме поступок Трампа сочли уместным, однако Сабулу после инцидента отстранили от работы. Позднее на одной из краундфандинговых платформ в поддержку сотрудника собрали более 800 тысяч долларов.

