Семенович обвинила хейтеров своей фигуры в кустарном монтаже и фотошопе

Певица Анна Семенович ответила хейтерам своей фигуры. Скандал в публичном поле разгорелся несколько дней назад: тогда в Сети распространилось видео, на котором звезда запечатлена в бикини на пляже. Комментаторы начали писать, что ее пропорции не соответствуют тем, что она демонстрирует в своих соцсетях. Подробности – в материале Москвы 24.

"Растолстили до 100 килограммов"

Фото: телеграм-канал "Анна Семенович"; instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ann_semenovich

9 февраля в Сети распространилось видео, на котором очевидцы запечатлели певицу Анну Семенович вместе с женихом, бизнесменом Денисом Шреером. Пара шла по пляжу, а сама 45-летняя экс-солистка группы "Блестящие" была в открытом купальнике, который демонстрировал ее фигуру.



В комментариях мнения разделились: одни пристыдили авторов ролика, которые сняли звезду "исподтишка" и выложили в Сеть, другие принялись обсуждать фигуру певицы. Кто-то усомнился в том, что на кадрах Семенович, другие принялись "считать" ее лишние килограммы, а третьи – сравнивать параметры на слитом видео с теми, что Анна демонстрирует в соцсетях. Часть комментаторов решила, что знаменитость злоупотребляет фильтрами в своем блоге, чтобы выглядеть более привлекательно.

"Может, это не Семенович?", "в одежде тело, конечно, по-другому выглядит", "мерзко ловить людей на отдыхе, а после выкладывать в соцсети. Такое ощущение, что у нас вся страна 90×60×90", "она себя фильтрует на своих фото", "для чего этот лютый фотошоп, если тебя все равно снимут на пляже", "да 80% из нас в 40+ такие, как Анна. Женщина как женщина", – поделились мнениями пользователи Сети.

В свою очередь, блогер и телеведущая Алена Водонаева вступилась за Семенович в своих соцсетях.





Алена Водонаева блогер, телеведущая Анна не строит из себя фитоняшку и всегда откровенно делится со своей аудиторией темой веса. Рассказывает о способах похудения, о своем пути к телу мечты, о срывах и о многом другом.

Также Водонаева раскритиковала авторов ролика, которые запечатлели Анну на отдыхе, "когда человек в купальнике, максимально раздет, уязвим, без концертных костюмов и аутфитов, скрывающих недостатки и подчеркивающих достоинства фигуры".

"Насколько же мерзким г**ом надо быть, чтобы так переходить на личности и в крысу ловить человека "в трусах" на море", – подытожила Алена.

11 февраля сама Семенович вышла на связь с подписчиками и прокомментировала ситуацию. Звезда отметила, что на видео ее "растолстили до 100 килограммов" с помощью искусственного интеллекта.





Анна Семенович певица Мои хорошие, я чувствую себя куском мяса в магазине, которое взвешивают, чтобы купить, как товар. Хорошо, что я уже 20 лет в шоу-бизнесе и я с юмором отношусь к этому. Потому что когда люди выставляют видео фотошопленные, притом так кустарно фотошопленные, сбоку пририсовывают мне живот, расширяют картинку в два раза – мне это говорит о том, что я очень популярный человек.

Анна записала видео во время репетиции, она предстала в черных спортивных штанах и футболке, призвала подписчиков обратить внимание на ее фигуру "без фотошопа", показав "прекрасную тонкую талию". Семенович также добавила, что следит за своим весом, сидит на диетах и старается меньше есть, чтобы хорошо выглядеть.

"Мечтала о "сытых" временах"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ann_semenovich

Это не первый случай, когда певица сталкивается с публичным обсуждением собственных форм. В интервью Леди Mail.Ru в феврале 2025 года Анна отметила, что старается не обращать внимание на негатив, ведь важнее то, как она сама воспринимает себя и как к ней относятся близкие. При этом хейтеров в комментариях часто волнуют и формы ее возлюбленного Дениса Шреера.

"А что до хейта в адрес моего любимого мужчины: мне он очень нравится, а то, что он не нравится другим, – это их проблема. Они всегда могут найти себе того мужчину, с которым им будет хорошо. А мне хорошо – с моим", – отметила экс-солистка "Блестящих".

При этом в ноябре 2025-го Анна в своем телеграм-канале откровенно рассказала, что столкнулась с критикой своей внешности еще в 5-летнем возрасте. Семенович рассказала, что была "обычным по комплекции ребенком", но тренер по фигурному катанию назвала ее "толстой". Эта фраза сильно ее задела. Занимаясь спортом, Анна должна была постоянно следить за весом и серьезно ограничивать себя в еде.





Анна Семенович певица Каждую ночь я засыпала с мечтами о том, когда же я смогу есть все подряд. Какие только гастрономические сны мне тогда не снились. Ела я тогда только во сне и мечтала-мечтала о "сытых" временах".

Знаменитость также рассказала, что после ухода из большого спорта в шоу-бизнес ее борьба с весом продолжилась: продюсеры могли оштрафовать за лишние килограммы. Немного выдохнуть и отбросить постоянные диеты Семенович смогла только тогда, когда начала сольную карьеру.