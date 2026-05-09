09 мая, 12:52

Общество

Первая женщина, ставшая Героем России на СВО, смотрела парад рядом с Путиным

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Ефрейтор Людмила Болилая, получившая Золотую Звезду Героя России за подвиг в зоне СВО, стала гостем парада Победы на Красной площади в Москве.

В Минобороны РФ рассказали, что Болилая в ходе украинского обстрела российских позиций кассетными боеприпасами накрыла собой тяжелораненого бойца. В результате медсестра получила многочисленные ранения.

На параде она сидела на одной трибуне с Владимиром Путиным.

Парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел 9 мая на Красной площади в Москве. В его завершение над площадью пролетели "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29. Замкнули парадный строй штурмовики Су-25.

Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия поздравил военнослужащих и всех россиян с Днем Победы. Российский лидер отметил, что граждане РФ свято чтят заветы и наследие солдат Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), и назвал делом чести для россиян сохранение памяти о ВОВ.

Ко Дню Победы более 200 культурных площадок Москвы подготовили различные активности. Познакомиться с афишей мероприятий ко Дню Победы можно на специальной странице.

обществоДень Победы

