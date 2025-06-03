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01:23

Политика

Мединский рассказал, что украинские родители просят помощи у консульств РФ

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Родители из Украины зачастую обращаются за помощью в российские консульства для воссоединения с детьми. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в эфире телеканала "Россия 24".

Политик отметил, что украинские загранучреждения не хотят заниматься конфликтными ситуациями и не защищают родителей, в связи с чем граждане Украины вынуждены обращаться в консульства РФ.

"Украинцы не хотят ссориться со своими военными союзниками и обострять отношения, поэтому по политическим причинам, как они объясняют, они этим не занимаются", – добавил Мединский.

Он рассказал, что на сегодняшний день в Европе наблюдается проблема из-за большого числа украинцев вместе с детьми. В частности, только весной 2024 года соцслужбы Германии и нескольких других стран изъяли 255 детей в соответствии с правилами ювенальной юстиции.

По итогам прошедшего в стамбульском дворце Чираган второго раунда переговоров РФ и Украины Киев передал российской стороне список детей, которые оказались в трудной ситуации из-за украинского конфликта. Перечень включил 399 фамилий.

Мединский уточнил, что вопрос возвращения детей семьям стал центральной темой в рамках второго раунда переговоров. Вместе с тем он обвинил Украину в корыстном привлечении внимания европейских политиков темой похищения детей.

В Стамбуле завершился второй раунд переговоров России и Украины

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