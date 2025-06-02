Мединский подтвердил, что встретился с главой МО Украины Умеровым до переговоров

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что провел встречу с главой украинской делегации, министром обороны Украины Рустемом Умеровым перед началом переговоров России и Украины.

"Встреча была. Она сыграла важную роль в подготовке общей сессии переговоров", – приводит ТАСС слова российского политика.

Переговоры между Россией и Украиной прошли 2 июня во дворце Чираган. Представитель МИД Турции Онджю Кечели заявил, что второй раунд переговоров завершился "не негативно".

После переговоров российская сторона представила полный текст своего проекта меморандума. Основные параметры окончательного урегулирования украинского конфликта включили 12 пунктов.

В частности, в документ вошли требование международно-правового признания вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, нейтралитет Украины и ее невступление в военные союзы и коалиции.

Украинская делегация предложила провести новый раунд переговоров с Россией в период с 20 по 30 июня.