Предустановка отечественного ИИ на смартфоны россиян может стать обязательной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Установка отечественного искусственного интеллекта (ИИ) на смартфоны и другую реализуемую в РФ электронику может стать обязательной. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы правительства России с предложениями к законопроекту по регулированию ИИ.

Предполагается, что предустановка отечественных сервисов на устройства россиян станет одной из мер, позволяющих укрепить технологическую независимость РФ, указали в аппарате представителя кабмина Дмитрия Григоренко, курирующего вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта.

"У нас есть собственные маркетплейсы, браузер, антивирус, сервисы госуслуг, а теперь и отечественные большие языковые модели. У россиян должна быть возможность пользоваться качественными отечественными сервисами", – добавили там.

Детали этого решения еще прорабатываются. С учетом пожеланий кабмина Минцифры должно разработать рамочный закон и направить документ на согласование в правительство до конца февраля, сообщает источник, близкий к профильным ведомствам.

В это же время участники рынка отметили, что продвижение отечественного ИИ становится стратегическим приоритетом. Это позволяет не только снизить зависимость от иностранного программного обеспечения, но и создать защищенную экосистему для пользователей, сказал ведущий эксперт в области ИИ "Университета 2035" Ярослав Силиверстов.

"Однако ее внедрение требует взвешенного подхода, чтобы не создать излишнюю нагрузку на рынок и производителей", – добавил специалист.

По данным аналитиков, сейчас ИИ предустановлен примерно на 7% продаваемых в РФ смартфонов. Наиболее продвинута в этой сфере компания Samsung, также искусственный интеллект встроен в некоторые аппараты от китайских производителей. К концу 2026 года доля таких устройств вырастет до 10%, уверены эксперты.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от корпорации Apple включить для российских пользователей гаджетов отечественную поисковую систему по умолчанию.

По данным ФАС, компания нарушает правила, которые установлены для защиты прав потребителей и требуют наличие поисковой системы из РФ или стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на смартфонах. Она должна быть включена по умолчанию и работать без допнастроек.

