Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 08:28

Политика

Предустановка отечественного ИИ на смартфоны россиян может стать обязательной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Установка отечественного искусственного интеллекта (ИИ) на смартфоны и другую реализуемую в РФ электронику может стать обязательной. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы правительства России с предложениями к законопроекту по регулированию ИИ.

Предполагается, что предустановка отечественных сервисов на устройства россиян станет одной из мер, позволяющих укрепить технологическую независимость РФ, указали в аппарате представителя кабмина Дмитрия Григоренко, курирующего вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта.

"У нас есть собственные маркетплейсы, браузер, антивирус, сервисы госуслуг, а теперь и отечественные большие языковые модели. У россиян должна быть возможность пользоваться качественными отечественными сервисами", – добавили там.

Детали этого решения еще прорабатываются. С учетом пожеланий кабмина Минцифры должно разработать рамочный закон и направить документ на согласование в правительство до конца февраля, сообщает источник, близкий к профильным ведомствам.

В это же время участники рынка отметили, что продвижение отечественного ИИ становится стратегическим приоритетом. Это позволяет не только снизить зависимость от иностранного программного обеспечения, но и создать защищенную экосистему для пользователей, сказал ведущий эксперт в области ИИ "Университета 2035" Ярослав Силиверстов.

"Однако ее внедрение требует взвешенного подхода, чтобы не создать излишнюю нагрузку на рынок и производителей", – добавил специалист.

По данным аналитиков, сейчас ИИ предустановлен примерно на 7% продаваемых в РФ смартфонов. Наиболее продвинута в этой сфере компания Samsung, также искусственный интеллект встроен в некоторые аппараты от китайских производителей. К концу 2026 года доля таких устройств вырастет до 10%, уверены эксперты.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от корпорации Apple включить для российских пользователей гаджетов отечественную поисковую систему по умолчанию.

По данным ФАС, компания нарушает правила, которые установлены для защиты прав потребителей и требуют наличие поисковой системы из РФ или стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на смартфонах. Она должна быть включена по умолчанию и работать без допнастроек.

Читайте также


политикатехнологии

Главное

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика