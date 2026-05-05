Бритни Спирс приговорили к условному сроку за вождение в пьяном виде

Певица Бритни Спирс заключила сделку со следствием и избежала тюремного заключения по делу о вождении в состоянии опьянения, сообщили СМИ. Поп-звезду приговорили к 12 месяцам условно. Подробности – в материале Москвы 24.
Прошла лечение и вернулась домой
Фото: слушание дела Бритни Спирс о вождении в нетрезвом виде в Верховном суде округа Вентура, Калифорния/Getty Images
Американская певица Бритни Спирс заключила сделку со следствием по делу о вождении автомобиля в нетрезвом виде, сообщил сайт People. Поп-дива признала вину в менее тяжком преступлении, чем ей вменялось, – в неосторожном вождении под воздействием малых доз алкоголя. В результате суд приговорил знаменитость к 12 месяцам условно, назначил ей штраф в размере 571 доллара и 1 день тюремного заключения, который засчитали как уже отбытый во время задержания. Также певицу обязали пройти 3-месячный курс реабилитации, еженедельно посещать психолога и дважды в месяц – психиатра.
Спирс на заседании не присутствовала, ее интересы представлял адвокат Майкл Гольдштейн.
Поводом для разбирательств стал инцидент, произошедший 4 марта в Калифорнии, когда знаменитость задержали за вождение в нетрезвом виде. Спирс провела под стражей несколько часов, но позже ее отпустили. Внимание полиции привлек автомобиль звезды, который ехал неровно.
В апреле стало известно, что Бритни отправилась в реабилитационный центр. Близкие, в том числе сыновья, убедили певицу пройти лечение добровольно.
В начале мая Спирс выписалась из центра и отправилась домой, сообщило издание Page Six. По данным источника сайта, певица чувствовала себя прекрасно.
"У нее все отлично. Она здорова, счастлива, настроена позитивно и рада начать все с чистого листа. Реабилитация стала для нее отличной возможностью прийти в себя", – рассказал инсайдер.
Фото Спирс, которая покинула лечебное учреждение, попало в Сеть. На нем певица расположилась на пассажирском сиденье автомобиля Mercedes-Benz G-Wagon, положив ноги у лобового стекла. Очевидцы отметили, что певица выглядела спокойной и расслабленной.
Однако после прохождения лечения в личном блоге певицы снова появились видео с экспрессивными танцами в полуобнаженном виде, при этом в подписи к одному из них указано, что оно было снято год назад.
Очередной срыв
На фоне проблем с законом певице оказали поддержку сыновья – Джейден и Шон, рожденные от танцора Кевина Федерлайна. В конце марта знаменитость отдохнула на яхте с наследниками и поделилась совместными кадрами в социальной сети. Кроме того, Спирс записала на камеру свои танцы.
"Я все еще могу мечтать, ребята", – подписала пост певица.
При этом старший сын поп-дивы Шон Престон Федерлайн после сообщений о воссоединении с матерью изменил фамилию на Спирс в своих соцсетях, сообщил сайт TMZ.
В свою очередь, экс-супруг Кевин Федерлайн обрадовался тому, что Бритни отправилась в рехаб на лечение. Он выразил надежду, что мать его детей возьмет свою жизнь под контроль.
"Кевину известно о том, что она легла в реабилитационный центр, и если ей нужна помощь, то он рад, что она получает ее. Хорошо, что это решение она приняла сама, а не под давлением других. Главное, чтобы она следовала рекомендованному плану лечения и довела его до конца", – заявил прессе адвокат танцора Марк Винсент Каплан.
При этом поклонники Бритни ранее предположили, что именно мемуары Федерлайна "Ты думал, что знаешь", вышедшие осенью 2025 года, стали причиной стресса и дополнительных переживаний Спирс. В книге Кевин рассказал пугающие подробности поведения певицы. Например, о том, что Бритни могла зайти к детям в спальню с ножом в руках.
Позже Спирс прокомментировала скандальные откровения экс-возлюбленного и обвинила его в травле. По словам исполнительницы, газлайтинг со стороны бывшего мужа ранил ее, а его книга – лишь попытка нажиться на ее имени. Певица состояла в браке с Федерлайном с 2004-го по 2007-й.