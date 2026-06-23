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23 июня, 08:41

Происшествия

Одну из женщин Киев отправил совершить теракт в Пятигорске в ее день рождения

Фото: МАХ/"Следком"

Одну из женщин Киев отправил совершить теракт в Пятигорске в ее день рождения, следует из видео, опубликованного ФСБ.

Задержанная сообщила, что искала подработку в интернете. С ней связался неизвестный и поручил доставить рюкзак к одному из объектов правоохранительных органов 20 июня, в день ее рождения, пообещав за это солидное вознаграждение. В рюкзаке находилось взрывное устройство, однако, по словам женщины, она узнала об этом только после задержания.

Согласно показаниям второй задержанной, 18 июня ей поступило аналогичное предложение от лица с выраженным украинским акцентом. Задержанная также утверждает, что не знала о наличии в сумке взрывного устройства.

Следственный комитет России установил, что подозреваемые прибыли в Пятигорск не позднее 18 июня и действовали независимо, не будучи знакомыми друг с другом.

Их задержали вблизи здания силовых структур города. У 19‑летней девушки при себе имелось СВУ мощностью около 2 килограмм в тротиловом эквиваленте. Вторая задержанная имела при себе взрывное устройство такого же типа. Возбуждено уголовное дело, а суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил женщин под стражу.

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