24 августа, 09:00В мире
Принц Гарри и Меган Маркл решили снять фильм к 30-й годовщине смерти принцессы Дианы
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили снять фильм к 30-й годовщине смерти принцессы Дианы. Однако официально они пока не подтвердили информацию.
Фильм о Диане может выйти в 2027 году на одной из крупнейших стриминговых онлайн-платформ. Гарри опять готов поделиться своими воспоминаниями о матери. Ранее он уже это делал в своих мемуарах "Запасной".
