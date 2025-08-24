Форма поиска по сайту

24 августа, 09:00

В мире

Принц Гарри и Меган Маркл решили снять фильм к 30-й годовщине смерти принцессы Дианы

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили снять фильм к 30-й годовщине смерти принцессы Дианы. Однако официально они пока не подтвердили информацию.

Фильм о Диане может выйти в 2027 году на одной из крупнейших стриминговых онлайн-платформ. Гарри опять готов поделиться своими воспоминаниями о матери. Ранее он уже это делал в своих мемуарах "Запасной".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

