Москвичка рассказала о встрече с принцессой Дианой в интернате 30 лет назад

Эта история принесла 34-летней Анне Цибизовой миллионы просмотров в соцсетях. Все детство девушка провела в доме-интернате.

Оказалось, что 30 лет назад Тушинскую больницу, где находилась Анна, посетила принцесса Диана во время своего первого и единственного визита в Москву. Она подарила трехлетней Анне новую инвалидную коляску. Встречу с королевской особой девушка не помнит, знает лишь по рассказам взрослых. Зато журналисты, историки и писатели вспоминают особое очарование и трепетное отношение принцессы к детям.

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