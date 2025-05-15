Около семи тысяч гостей кинопарка "Москино" посмотрели спектакль о Победе

Фото: пресс-служба Московского кинокластера

Около семи тысяч человек посетили показы кинотеатральной военной реконструкции "Победа! Знамя над Рейхстагом!" в кинопарке "Москино". Они проходили с 1 по 11 мая, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Для постановки возвели уменьшенную копию Рейхстага. По сторонам от главного входа поставили экраны, где показывали кадры хроники и специально снятые игровые фрагменты.

В ходе показов зрители смотрели игру артистов Сергея Маховикова, Алексея Колгана, Ивана Замотаева и других. Поэт Влад Маленко, который играл роль корреспондента, прочитал свою поэму "Знамя Победы". Представление длительностью 1,5 часа с использованием раритетной военной техники стало вторым подобным проектом режиссера Игоря Угольникова.

По его словам, идея постановки о взятии Рейхстага пришла ему, когда он работал над проектом о первой победе под Москвой. Тогда Маленко тоже исполнял роль военного корреспондента, и режиссер решил продолжить его линию.

Каскадерские трюки, включая водружение Знамени Победы на высоком куполе, поставил президент Ассоциации каскадеров России Валерий Деркач. Песни "Катюша", "Три танкиста", "Темная ночь" и "День Победы" исполнили солисты Москонцерта, а военно-историческим консультантом при написании сценария выступил подполковник Константин Горбатиков.

Гости уже поделились своими впечатлениями от постановки. Ирина Гордина рассказала, что события спектакля выглядели очень реалистично.

Олег Григорьев отметил, что экраны с игровыми отрывками и компьютерная графика помогают воспринимать постановку школьникам и студентам. По его словам, после спектакля сын захотел начать собирать модели самолетов и военной техники.