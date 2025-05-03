МИД: Киев не уйдет от возмездия за гибель журналистов РФ, несмотря на протекцию Запада

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Киевский режим, который прибегает к террористическим методам в "охоте" за российскими журналистами, не уйдет от возмездия, даже несмотря на то, что Запад сознательно закрывает. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем комментарии к Всемирному дню свободы печати, который был опубликован на сайте ведомства.

Дипломат обратила внимание, что российские СМИ и журналисты подвергаются репрессиям и притеснениям под предлогом "борьбы с дезинформацией". В общей сложности с февраля 2022 года в результате действий Киева погибли десятки сотрудников СМИ, подчеркнула Захарова, напомнив, что на сегодняшний день экстремистский сайт "Миротворец" также остается в открытом доступе.

"Считаем, что память о тех, кто отдал свою жизнь, выполняя профессиональный долг, священна. А виновные в гибели журналистов должны понести заслуженное наказание. Мы сделаем все, чтобы эта тема неизменно звучала на всех конференциях, во всех наших выступлениях на профильных дискуссиях и круглых столах, чтобы игнорировать ее было невозможно. И никакая протекция западных покровителей не поможет приспешникам Зеленского уйти от справедливого возмездия", – подчеркнула представитель МИД.

По ее словам, Россия продолжит настаивать на соблюдении своих обязанностей такими профильными структурами, как ЮНЕСКО, Верховный комиссар ООН по правам человека, институт представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Москва будет и дальше призывать их к безоговорочному осуждению преступлений киевского режима.

"Наши делегации, постоянные представительства при международных организациях будут добиваться полноценных комментариев и заявлений уполномоченных чиновников относительно кровавых расправ над нашими корреспондентами со стороны боевиков киевского режима", – отметила Захарова.

Дипломат также указала, что ситуация в сфере обеспечения безопасности деятельности журналистов "остается критической, несмотря на все громкие призывы и "правильные" заявления, которые мы регулярно слышим с трибун международных правозащитных организаций".

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин указывал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают журналистов, потому что такие задачи ставит киевский режим. По его словам, противник с 2014 года умышленно бьет по прессе. При этом большие опознавательные надписи "Пресса" стали дополнительной опасностью, подчеркнул он.

