Фото: ТАСС/AP/Denis Kaminev (Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Россия требует от Запада предоставить результаты исследований по делу о якобы отравлении Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) и отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Она указала на то, что в 2020 году, когда Навального привезли в больницу Берлина с якобы отравлением "новичком", его окружение не требовало результатов анализом от немецкой клиники, поскольку "поверили немецким лаборантом на слово". При этом никто не поддержал призыв российских официальных лиц предоставить результаты исследований, чтобы "опираться на факты".

"Не смущало индуцированных тогда и то, что канцлер Ангела Меркель пришла в палату к возможному носителю "боевого отравляющего вещества". И это после того, как, по словам натовцев, от аналогичного вещества, примененного в отношении Скрипалей, сдохли утки в пруду в десятках метрах от "происшествия", – напомнила дипломат.

Захарова отметила, что спустя 5 лет оказывается, что "Навального снова отравили, по словам его секты", но в этот раз его окружение требует результаты анализов.

"Присоединяемся к отцам и матерям «русской демократии» и вновь требуем от западных лабораторий представить результаты анализов. Только всех: солсберийско-эмсберийских упомянутого берлинского пациента... Можно и хоть какие-то "анализы" терактов Северного потока 1 и 2, наконец предоставить", – заключила Захарова.

Навальный скончался скончался в исправительной колонии № 3 16 февраля 2024 года. По заявлению директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, политик умер своей смертью. Он также отметил, что не считает Запад причастным к смерти политика.

