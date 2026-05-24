24 мая, 21:34

Весенний велофестиваль в Москве собрал рекордные 77 тысяч участников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Более 77 тысяч человек приняли участие в весеннем велофестивале в Москве, установив рекордный показатель за всю историю мероприятия. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Маршрут велозаезда прошел по Садовому кольцу. Чтобы обеспечить безопасность и комфорт, потоки участников разделили по времени – слоты для старта в 13:00, 14:00 и 15:00 можно было выбрать заранее при регистрации.

На проспекте Академика Сахарова работали веломастерские, веломойка, фотозоны и арт-объекты, прошли конкурсы и розыгрыши. Вдоль маршрута разместили "станции музыки", где выступали артисты проекта "Музыка в метро", а на основной сцене – приглашенные исполнители.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что велосипед давно стал полноценным видом транспорта в столице, а велосипедисты – полноправными участниками дорожного движения.

"Подтверждение этому – наш велозаезд, который собрал рекордные 77 тысяч человек. Среди них огромное количество представителей других городов", – привели в департаменте его слова.

После завершения фестиваля движение по Садовому кольцу было полностью восстановлено.

Ранее новые полосы для велосипедов и самокатов появились на востоке, западе, северо-западе, юге, юго-западе, а также в центре Москвы. В частности, была завершена разметка полос по двум сторонам дороги в Шипиловском проезде. Теперь дорожка длиной более 4 километров соединяет районы Орехово-Борисово Южное и Орехово-Борисово Северное.

